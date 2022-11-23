Генерал Тутрин раскрыл секрет успеха группировки «Центр»

Генерал Тутрин: секрет успеха группировки «Центр» связан с талантом командующего

23 ноября 2022 в 21:36 Размер текста - 17 +

Группировка «Центр» с начала СВО освободила ЛНР (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Успех российской группировки войск «Центр», которая с начала спецоперации на Украине смогла максимально освободить от украинских националистов ЛНР и создать условия для дальнейших успешных наступательных действий в ДНР, принес талант командующего. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель региональной общественной организации «Союз ветеранов боевых действий» генерал-майор, профессор Академии военных наук Николай Тутрин. «Количественный состав группировки „Центр“ имеет значение, но в большей степени качественное. В остальном же все зависит от полководческого таланта руководителя. Войска были, есть и будут, а вот как их применить — это уже основной вопрос. Искусство полководца заставляло в нужный момент (с начала СВО, — прим. URA.RU) выиграть ту или иную позицию. Варианты применения войск многогранны. Все зависит от складывающейся обстановки, от наличия или количественного состава противника, или его удаленности, или каких-то других боевых порядков. И, следовательно, решение принимает командующий группировкой войск на театре боевых действий — куда основной удар нанести, откуда войска вывести и для чего, как-то контрактовать или защитить, или уйти в оборону. Эта называется наука — побеждать», — объяснил Николай Тутрин. По словам генерал-майора, группировки войск создаются на определенный период для решения конкретных задач. «Группировки войск создаются на какой-то определенный период времени. Сегодня она такая, завтра направление будет какого-то другого удара и она может стать второстепенной. Там уже группировка другая. Ну и так далее, условностей много. И никто не может предугадать решение старшего начальника. И если он принял его, то оно основывается на чем-то. А если оно основывается на чем-то, то это успех следующих дня боевых действий, недель, месяцев», — подчеркнул Тутрин. Спецоперация на Украине началась 24 февраля после усилившихся обстрелов войсками Украины территорий Донецкой и Луганской народных республик. В ходе трех этапов СВО группировка «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина освободила в указанные сроки территорию ЛНР и подготовила наступательные действия к ДНР. За проявленные мужество и героизм министр обороны Сергей Шойгу вручил Лапину медаль «Золотая Звезда» Героя России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Успех российской группировки войск «Центр», которая с начала спецоперации на Украине смогла максимально освободить от украинских националистов ЛНР и создать условия для дальнейших успешных наступательных действий в ДНР, принес талант командующего. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель региональной общественной организации «Союз ветеранов боевых действий» генерал-майор, профессор Академии военных наук Николай Тутрин. «Количественный состав группировки „Центр“ имеет значение, но в большей степени качественное. В остальном же все зависит от полководческого таланта руководителя. Войска были, есть и будут, а вот как их применить — это уже основной вопрос. Искусство полководца заставляло в нужный момент (с начала СВО, — прим. URA.RU) выиграть ту или иную позицию. Варианты применения войск многогранны. Все зависит от складывающейся обстановки, от наличия или количественного состава противника, или его удаленности, или каких-то других боевых порядков. И, следовательно, решение принимает командующий группировкой войск на театре боевых действий — куда основной удар нанести, откуда войска вывести и для чего, как-то контрактовать или защитить, или уйти в оборону. Эта называется наука — побеждать», — объяснил Николай Тутрин. По словам генерал-майора, группировки войск создаются на определенный период для решения конкретных задач. «Группировки войск создаются на какой-то определенный период времени. Сегодня она такая, завтра направление будет какого-то другого удара и она может стать второстепенной. Там уже группировка другая. Ну и так далее, условностей много. И никто не может предугадать решение старшего начальника. И если он принял его, то оно основывается на чем-то. А если оно основывается на чем-то, то это успех следующих дня боевых действий, недель, месяцев», — подчеркнул Тутрин. Спецоперация на Украине началась 24 февраля после усилившихся обстрелов войсками Украины территорий Донецкой и Луганской народных республик. В ходе трех этапов СВО группировка «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина освободила в указанные сроки территорию ЛНР и подготовила наступательные действия к ДНР. За проявленные мужество и героизм министр обороны Сергей Шойгу вручил Лапину медаль «Золотая Звезда» Героя России.