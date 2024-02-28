Пермяка из роты штурмовиков, погибшего на СВО, похоронят в Магнитогорске

28 февраля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Максим Титов погиб в зоне СВО 20 февраля Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне проведения специальной военной операции погиб младший сержант Максим Титов. Боец выполнял обязанности оператора дронов в роте штурмовиков. До своего 35-летия уроженец деревни Серьгино Сивинского района (Пермский край) не дожил всего несколько дней. На странице администрации Верещагинского городского округа в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что Титов будет похоронен в Магнитогорске. «В ходе специальной военной операции на территории Украины 20 февраля 2024 года погиб Максим Дмитриевич Титов, младший сержант, оператор отделения (fpv-дронов) взвода (беспилотных летательных аппаратов) штурмовой роты мотострелкового батальона. Максим Титов будет похоронен в Магнитогорске, где живет его супруга», — сообщили власти. Максим Титов родился 14 апреля 1989 года. В городе Верещагино он окончил девять классов местной школы. В окружной администрации выразили соболезнования родным погибшего.

В зоне проведения специальной военной операции погиб младший сержант Максим Титов. Боец выполнял обязанности оператора дронов в роте штурмовиков. До своего 35-летия уроженец деревни Серьгино Сивинского района (Пермский край) не дожил всего несколько дней. На странице администрации Верещагинского городского округа в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что Титов будет похоронен в Магнитогорске. «В ходе специальной военной операции на территории Украины 20 февраля 2024 года погиб Максим Дмитриевич Титов, младший сержант, оператор отделения (fpv-дронов) взвода (беспилотных летательных аппаратов) штурмовой роты мотострелкового батальона. Максим Титов будет похоронен в Магнитогорске, где живет его супруга», — сообщили власти. Максим Титов родился 14 апреля 1989 года. В городе Верещагино он окончил девять классов местной школы. В окружной администрации выразили соболезнования родным погибшего.