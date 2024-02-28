Пермяка из роты штурмовиков, погибшего на СВО, похоронят в Магнитогорске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь, траур, прощание, свечка, похороны, свеча скорби, отпевание в храме
Максим Титов погиб в зоне СВО 20 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения специальной военной операции погиб младший сержант Максим Титов. Боец выполнял обязанности оператора дронов в роте штурмовиков. До своего 35-летия уроженец деревни Серьгино Сивинского района (Пермский край) не дожил всего несколько дней. На странице администрации Верещагинского городского округа в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что Титов будет похоронен в Магнитогорске.

«В ходе специальной военной операции на территории Украины 20 февраля 2024 года погиб Максим Дмитриевич Титов, младший сержант, оператор отделения (fpv-дронов) взвода (беспилотных летательных аппаратов) штурмовой роты мотострелкового батальона. Максим Титов будет похоронен в Магнитогорске, где живет его супруга», — сообщили власти.

Максим Титов родился 14 апреля 1989 года. В городе Верещагино он окончил девять классов местной школы. В окружной администрации выразили соболезнования родным погибшего.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне проведения специальной военной операции погиб младший сержант Максим Титов. Боец выполнял обязанности оператора дронов в роте штурмовиков. До своего 35-летия уроженец деревни Серьгино Сивинского района (Пермский край) не дожил всего несколько дней. На странице администрации Верещагинского городского округа в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что Титов будет похоронен в Магнитогорске. «В ходе специальной военной операции на территории Украины 20 февраля 2024 года погиб Максим Дмитриевич Титов, младший сержант, оператор отделения (fpv-дронов) взвода (беспилотных летательных аппаратов) штурмовой роты мотострелкового батальона. Максим Титов будет похоронен в Магнитогорске, где живет его супруга», — сообщили власти. Максим Титов родился 14 апреля 1989 года. В городе Верещагино он окончил девять классов местной школы. В окружной администрации выразили соболезнования родным погибшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...