Мишустин попросил главу ФАС разобраться с ценами на такси и каршеринг

28 февраля 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

По словам Мишустина, у ФАС есть все инструменты для контроля ценообразования на такси Фото: Анна Майорова © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал главу ФАС Максима Шаскольского контролировать цены на каршеринг и такси. По его словам, у службы достаточно инструментов в распоряжении, чтобы контролировать ценообразование. «[Следует] отдельно контролировать процессы, происходящие в расширяющемся секторе электронной коммерции, включающем… площадки, предоставляющие услуги каршеринга, такси и другие услуги», — заявил Мишустин на встрече с Шаскольским. Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Премьер-министр России отметил, что у ФАС есть в распоряжении достаточно инструментов для контроля ценообразования на электронных площадках. Также службе под силу выявлять недобросовестных поставщиков услуг и товаров и реагировать на необоснованное повышение цен. Помимо прочего, Мишустин призвал организовать активное взаимодействие службы с ФНС и Федеральным казначейством. Это позволит незамедлительно принимать меры реагирования при увеличении цен. В частности, при работе с государственными оборонными заказами. Ранее у ФАС были серьезные замечания к «Яндекс Такси» из-за ценообразования. По словам замруководителя службы Петра Иванова, жалобы связаны со стоимостью поездок и с мерами, принимаемыми агрегатором в связи с блокировками. Ведомство призвало компанию снизить комиссию с перевозчиков до конкурентного уровня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал главу ФАС Максима Шаскольского контролировать цены на каршеринг и такси. По его словам, у службы достаточно инструментов в распоряжении, чтобы контролировать ценообразование. «[Следует] отдельно контролировать процессы, происходящие в расширяющемся секторе электронной коммерции, включающем… площадки, предоставляющие услуги каршеринга, такси и другие услуги», — заявил Мишустин на встрече с Шаскольским. Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Премьер-министр России отметил, что у ФАС есть в распоряжении достаточно инструментов для контроля ценообразования на электронных площадках. Также службе под силу выявлять недобросовестных поставщиков услуг и товаров и реагировать на необоснованное повышение цен. Помимо прочего, Мишустин призвал организовать активное взаимодействие службы с ФНС и Федеральным казначейством. Это позволит незамедлительно принимать меры реагирования при увеличении цен. В частности, при работе с государственными оборонными заказами. Ранее у ФАС были серьезные замечания к «Яндекс Такси» из-за ценообразования. По словам замруководителя службы Петра Иванова, жалобы связаны со стоимостью поездок и с мерами, принимаемыми агрегатором в связи с блокировками. Ведомство призвало компанию снизить комиссию с перевозчиков до конкурентного уровня.