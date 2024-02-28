Мишустин попросил главу ФАС разобраться с ценами на такси и каршеринг

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По словам Мишустина, у ФАС есть все инструменты для контроля ценообразования на такси Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал главу ФАС Максима Шаскольского контролировать цены на каршеринг и такси. По его словам, у службы достаточно инструментов в распоряжении, чтобы контролировать ценообразование.

«[Следует] отдельно контролировать процессы, происходящие в расширяющемся секторе электронной коммерции, включающем… площадки, предоставляющие услуги каршеринга, такси и другие услуги», — заявил Мишустин на встрече с Шаскольским. Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Премьер-министр России отметил, что у ФАС есть в распоряжении достаточно инструментов для контроля ценообразования на электронных площадках. Также службе под силу выявлять недобросовестных поставщиков услуг и товаров и реагировать на необоснованное повышение цен.

Помимо прочего, Мишустин призвал организовать активное взаимодействие службы с ФНС и Федеральным казначейством. Это позволит незамедлительно принимать меры реагирования при увеличении цен. В частности, при работе с государственными оборонными заказами.

Ранее у ФАС были серьезные замечания к «Яндекс Такси» из-за ценообразования. По словам замруководителя службы Петра Иванова, жалобы связаны со стоимостью поездок и с мерами, принимаемыми агрегатором в связи с блокировками. Ведомство призвало компанию снизить комиссию с перевозчиков до конкурентного уровня.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал главу ФАС Максима Шаскольского контролировать цены на каршеринг и такси. По его словам, у службы достаточно инструментов в распоряжении, чтобы контролировать ценообразование. «[Следует] отдельно контролировать процессы, происходящие в расширяющемся секторе электронной коммерции, включающем… площадки, предоставляющие услуги каршеринга, такси и другие услуги», — заявил Мишустин на встрече с Шаскольским. Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Премьер-министр России отметил, что у ФАС есть в распоряжении достаточно инструментов для контроля ценообразования на электронных площадках. Также службе под силу выявлять недобросовестных поставщиков услуг и товаров и реагировать на необоснованное повышение цен. Помимо прочего, Мишустин призвал организовать активное взаимодействие службы с ФНС и Федеральным казначейством. Это позволит незамедлительно принимать меры реагирования при увеличении цен. В частности, при работе с государственными оборонными заказами. Ранее у ФАС были серьезные замечания к «Яндекс Такси» из-за ценообразования. По словам замруководителя службы Петра Иванова, жалобы связаны со стоимостью поездок и с мерами, принимаемыми агрегатором в связи с блокировками. Ведомство призвало компанию снизить комиссию с перевозчиков до конкурентного уровня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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