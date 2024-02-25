В ФАС заявили о серьезных замечаниях к «Яндекс Такси»

26 февраля 2024 в 03:23 Размер текста - 17 +

В ФАС поступило за 2023 год более 300 жалоб на «Яндекс Такси» Фото: Илья Московец © URA.RU У Федеральной антимонопольной службы (ФАС) есть серьезные замечания к «Яндекс Такси» из-за ценообразования. Об этом заявил замруководителя службы Петр Иванов. «Они [жалобы] связаны как со стоимостью поездок, так и с мерами, которые агрегатор применяет в связи с блокировками. В частности, относительно блокировки водителей и пассажиров в сервисе „Яндекс GO“ ФАС компании направлено письмо о том, что возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности должны быть исчерпывающе уточнены», — рассказал Иванов в интервью «Известиям». Он отметил, что ведомство призвало компанию снизить комиссию с перевозчиков до конкурентного уровня. По его словам, в ФАС сейчас анализируют ценообразования агрегаторов такси, по которым у службы есть серьезные замечания к «Яндекс Такси». Иванов уточнил, что только за 2023 год на компанию поступило более 300 жалоб, как от пассажиров, так и от водителей. Клиенты «Яндекс такси» заметили, что цены выросли в два раза. Кроме этого, жители регионов РФ пожаловались на скрытые условия при заказе такси на сервисе «Яндекс Go». В частности в ХМАО наказали таксиста, который выгнал пассажирку из-за музыки.

У Федеральной антимонопольной службы (ФАС) есть серьезные замечания к «Яндекс Такси» из-за ценообразования. Об этом заявил замруководителя службы Петр Иванов. «Они [жалобы] связаны как со стоимостью поездок, так и с мерами, которые агрегатор применяет в связи с блокировками. В частности, относительно блокировки водителей и пассажиров в сервисе „Яндекс GO“ ФАС компании направлено письмо о том, что возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности должны быть исчерпывающе уточнены», — рассказал Иванов в интервью «Известиям». Он отметил, что ведомство призвало компанию снизить комиссию с перевозчиков до конкурентного уровня. По его словам, в ФАС сейчас анализируют ценообразования агрегаторов такси, по которым у службы есть серьезные замечания к «Яндекс Такси». Иванов уточнил, что только за 2023 год на компанию поступило более 300 жалоб, как от пассажиров, так и от водителей. Клиенты «Яндекс такси» заметили, что цены выросли в два раза. Кроме этого, жители регионов РФ пожаловались на скрытые условия при заказе такси на сервисе «Яндекс Go». В частности в ХМАО наказали таксиста, который выгнал пассажирку из-за музыки.