27 февраля 2024

Фигурки Наруто стали причиной арбитражных споров в суде ЯНАО

Японская компания TV TOKIO требует денег с бизнесменов ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие отдела Продаж комиксы и манга в Читай-Городе на Вайнера. Екатеринбург , аниме наруто
Фигурки Наруто стали причиной разбирательств в Арбитражном суде ЯНАО Фото:

Бизнесмен из Нового Уренгоя (ЯНАО) проиграл суд японской телекомпании TV TOKIO Corporation, которая владеет авторским правом на персонажей мультфильма «Наруто». Об этом сообщается в решении окружного арбитражного суда.

«TV TOKIO Corporation обратился в Арбитражный суд ЯНАО с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Владимиру Романюку о взыскании 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства — изображение NARUTO SHIPPUDEN, 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства — изображение NARUTO UZUMAKI SHIPPUDEN. Суд решил удовлетворить иск в полном объеме», — сообщается в решении, опубликованном на сайте Арбитражного суда ЯНАО.

Представители японской компании провели контрольную закупку фигурок в сентябре 2023 года. В качестве доказательства был представлен кассовый чек и видеосъемка. Бизнесмен не согласился с решением и подал апелляционную жалобу.

Кроме этого дела, в картотеке арбитражного суда значится еще один иск к Романюку, где японская компания требует с него 80 тысяч рублей. Предприниматель доказывает свое право на торговлю, представляя возражения и дополнительные материалы, следующее заседание состоится 8 апреля.

Также, представители японской компании взыскали компенсацию с предпринимателя из Тарко-Сале Владимира Черняева. Ему предстоит заплатить 70 тысяч рублей и судебные расходы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бизнесмен из Нового Уренгоя (ЯНАО) проиграл суд японской телекомпании TV TOKIO Corporation, которая владеет авторским правом на персонажей мультфильма «Наруто». Об этом сообщается в решении окружного арбитражного суда. «TV TOKIO Corporation обратился в Арбитражный суд ЯНАО с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Владимиру Романюку о взыскании 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства — изображение NARUTO SHIPPUDEN, 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства — изображение NARUTO UZUMAKI SHIPPUDEN. Суд решил удовлетворить иск в полном объеме», — сообщается в решении, опубликованном на сайте Арбитражного суда ЯНАО. Представители японской компании провели контрольную закупку фигурок в сентябре 2023 года. В качестве доказательства был представлен кассовый чек и видеосъемка. Бизнесмен не согласился с решением и подал апелляционную жалобу. Кроме этого дела, в картотеке арбитражного суда значится еще один иск к Романюку, где японская компания требует с него 80 тысяч рублей. Предприниматель доказывает свое право на торговлю, представляя возражения и дополнительные материалы, следующее заседание состоится 8 апреля. Также, представители японской компании взыскали компенсацию с предпринимателя из Тарко-Сале Владимира Черняева. Ему предстоит заплатить 70 тысяч рублей и судебные расходы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...