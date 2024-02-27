Фигурки Наруто стали причиной арбитражных споров в суде ЯНАО

Бизнесмен из Нового Уренгоя (ЯНАО) проиграл суд японской телекомпании TV TOKIO Corporation, которая владеет авторским правом на персонажей мультфильма «Наруто». Об этом сообщается в решении окружного арбитражного суда.
«TV TOKIO Corporation обратился в Арбитражный суд ЯНАО с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Владимиру Романюку о взыскании 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства — изображение NARUTO SHIPPUDEN, 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства — изображение NARUTO UZUMAKI SHIPPUDEN. Суд решил удовлетворить иск в полном объеме», — сообщается в решении, опубликованном на сайте Арбитражного суда ЯНАО.
Представители японской компании провели контрольную закупку фигурок в сентябре 2023 года. В качестве доказательства был представлен кассовый чек и видеосъемка. Бизнесмен не согласился с решением и подал апелляционную жалобу.
Кроме этого дела, в картотеке арбитражного суда значится еще один иск к Романюку, где японская компания требует с него 80 тысяч рублей. Предприниматель доказывает свое право на торговлю, представляя возражения и дополнительные материалы, следующее заседание состоится 8 апреля.
Также, представители японской компании взыскали компенсацию с предпринимателя из Тарко-Сале Владимира Черняева. Ему предстоит заплатить 70 тысяч рублей и судебные расходы.
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