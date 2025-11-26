Психически больной ямалец напал на знакомого с молотком в столовой

Напавший с молотком в ноябрьской столовой отправится на принудительное лечение Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) следствие завершило расследование уголовного дела о покушении на убийство. 33-летний местный житель, страдающий психическим расстройством, нанес множественные удары по голове своему знакомому. Дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по ЯНАО.

«По данным следствия, 8 мая 2025 года местный житель, находясь в одной из столовой города Ноябрьска, из личной неприязни к своему знакомому, нанес последнему множественные удары молотком по голове. Действия фигуранта были пресечены посторонним лицом, после чего пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь», — сообщили в следственных органах.