Медицинские учреждения ЯНАО оснастили визуализаторами вен

« Это облегчает выполнение внутримышечных инъекций, заборов крови и установку капельниц, а значит — делает процедуры более безопасными для пациентов. Снижается риск ошибок, и значительно облегчается работа медицинского персонала. Благодаря таким новым технологиям даже самые сложные процедуры становятся проще » , — отметил главный врач Губкинской больницы Михаил Налимов.

Визуализаторы проецируют рисунок вен на кожу пациента в режиме реального времени, что особенно важно для работы с детьми, пациентами с онкологическими заболеваниями и в отделениях реанимации. Оборудование уже распределено в ключевые медучреждения округа, включая Новоуренгойскую, Ноябрьскую, Надымскую и другие больницы, а также специализированные диспансеры. Внедрение новых аппаратов позволит снизить риски при медицинских манипуляциях и повысить комфорт пациентов во время процедур.