Медицинские учреждения ЯНАО оснастили визуализаторами вен
Новое оборудование для забора крови поступило в ямальские больницы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Власти ЯНАО оснастили медучреждения современным оборудованием для улучшения качества медицинского обслуживания. Во все больницы региона поступило 125 визуализаторов вен, которые помогут медицинскому персоналу точно проводить инъекции и забор крови, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Это облегчает выполнение внутримышечных инъекций, заборов крови и установку капельниц, а значит — делает процедуры более безопасными для пациентов. Снижается риск ошибок, и значительно облегчается работа медицинского персонала. Благодаря таким новым технологиям даже самые сложные процедуры становятся проще», — отметил главный врач Губкинской больницы Михаил Налимов.
Визуализаторы проецируют рисунок вен на кожу пациента в режиме реального времени, что особенно важно для работы с детьми, пациентами с онкологическими заболеваниями и в отделениях реанимации. Оборудование уже распределено в ключевые медучреждения округа, включая Новоуренгойскую, Ноябрьскую, Надымскую и другие больницы, а также специализированные диспансеры. Внедрение новых аппаратов позволит снизить риски при медицинских манипуляциях и повысить комфорт пациентов во время процедур.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!