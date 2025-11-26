Логотип РИА URA.RU
Общество

Наташа Краснова и ДЖАЯММИ выступят в Ноябрьске

Фестиваль креативных индустрий пройдет в ЯНАО
26 ноября 2025 в 12:31
В Ноябрьске состоится Фестиваль креативных индустрий

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) 29 ноября, в арт-резиденции «Миксер» пройдет масштабный Фестиваль креативных индустрий, который объединит профессионалов в сфере культуры и бизнеса. Участников ждет насыщенная программа, включающая бизнес-конференцию, мастер-классы и ярмарку, сообщает пресс-служба мэрии. 

Афиша фестиваля

Фото: Администрация Ноябрьска

«Фестиваль объединит представителей креативных индустрий – профессионалов, создающих будущее культуры и бизнеса. Основная программа мероприятия включает бизнес-конференцию, мастер-классы, ярмарку и многое другое», — обещают организаторы.

В рамках фестиваля запланированы встречи с известными спикерами — Наташей Красновой, Еленой Ермаковичной, Анной Комаровой и Евгенией Гоцур. Мероприятие предложит гостям уникальный опыт взаимодействия с искусственным интеллектом во время шоу «Промты», а завершится сольным концертом ДЖАЯММИ. Фестиваль направлен на создание площадки для обмена опытом между представителями креативных индустрий Ямала. 

Расписание фестиваля

Фото: Администрация Ноябрьска

