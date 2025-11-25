В ЯНАО введут новые ограничения на работу мигрантов

Запрет не распространяется на граждан Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии Фото: Илья Московец © URA.RU

На Ямале с 2026 года вводятся новые ограничения на работу по патентам для иностранных граждан. Они не будут распространяться на граждан Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Постановление об этом подписал губернатор региона Дмитрий Артюхов.

«На Ямале установлены ограничения на работу по патентам для иностранных граждан на 2026 год... Запрет не распространяется на граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, которым, согласно договору о Евразийском экономическом союзе, не требуется патент или разрешение на работу в России», — написано в telegram-канале региональной безопасности ЯНАО.

Согласно документу, в список сфер, где иностранцам будет запрещено работать по патенту, добавлены финансовая и страховая деятельность, государственное управление, обеспечение военной безопасности и социальное обеспечение. Целью нововведений названо предотвращение ситуации, когда иностранные граждане получают патенты лишь для легализации своего пребывания в автономном округе, не планируя реально работать по специальности.

