« Его называли директором Уренгоя, в 1978 году под его руководством коллектив совершил трудовой подвиг — всего за полгода, вчетверо быстрее плана, из недр Уренгойского месторождения стране был дан уренгойский газ » , — отмечается в сообщении.

Иван Никоненко возглавлял предприятие с 1978 по 1986 год, и за этот период было введено в эксплуатацию 12 установок комплексной подготовки газа, а также добыт первый триллион кубометров уренгойского газа. После этого он продолжал работать на руководящих должностях в «Главтюменгазпроме» и объединении «Союзгазавтоматика». Коллективы «Газпром добыча Уренгой» и профсоюзной организации выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного, подчеркнув, что светлая память об Иване Спиридоновиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал его и продолжал его дело.