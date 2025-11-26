Логотип РИА URA.RU
Умер первый директор «Газпром добыча Уренгой». Фото

26 ноября 2025 в 12:02
На 88-м году жизни скончался первый директор «Газпром добыча Уренгой» Иван Никоненко

Фото: Размик Закарян © URA.RU

На 88-м году жизни скончался Иван Никоненко, стоявший у истоков создания газодобывающего предприятия «Газпром добыча Уренгой» и внесший значительный вклад в освоение уренгойских месторождений. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Никоненко Иван Спиридонович

Фото: Telegram-канал «Газпром добыча Уренгой»

«Его называли директором Уренгоя, в 1978 году под его руководством коллектив совершил трудовой подвиг — всего за полгода, вчетверо быстрее плана, из недр Уренгойского месторождения стране был дан уренгойский газ», — отмечается в сообщении.

Иван Никоненко возглавлял предприятие с 1978 по 1986 год, и за этот период было введено в эксплуатацию 12 установок комплексной подготовки газа, а также добыт первый триллион кубометров уренгойского газа. После этого он продолжал работать на руководящих должностях в «Главтюменгазпроме» и объединении «Союзгазавтоматика». Коллективы «Газпром добыча Уренгой» и профсоюзной организации выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного, подчеркнув, что светлая память об Иване Спиридоновиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал его и продолжал его дело.

