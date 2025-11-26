Екатеринбургский бизнес задолжал бюджету ЯНАО за сорванный подряд

Возвращать деньги в бюджет пришлось через суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) подрядчик из Екатеринбурга Мархамат Архипенко сорвала исполнение муниципального контракта на поставку и монтаж здания в Молодежном парке. Ущерб бюджету составил 2,4 млн рублей. Предпринимательницу включили в реестр недобросовестных поставщиков. Деньги пришлось возвращать через суд.

Как следует из решения Арбитражного суда ЯНАО, окружная прокуратура потребовала от индивидуального предпринимателя Мархамат Архипенко (зарегистрирована Екатеринбург) возместить ущерб в размере 2,4 миллиона рублей. Владелица бизнеса заключила в марте 2024 года муниципальный контракт на поставку модульного здания для Молодежного парка в Губкинском, но с обязательствами не справилась.

В качестве третьих лиц к рассмотрению дела судья привлек, в частности, представителей «Барнаульского завода модульных конструкций». С этой организацией администрация заключила замещающую сделку, при этом стоимость работ увеличилась почти до пяти миллионов рублей. По данным прокуратуры, обязательства с новым подрядчиком привели к перерасходу средств местного бюджета и нанесли ущерб муниципальному образованию.

