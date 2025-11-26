«Вайлдберриз» эксплуатировал сотрудницу без отпуска и соцпакета в ЯНАО

Сотрудники компании в Надыме работали без отпуска и отчислений в Соцфонд Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) сотрудница работала в компании «Вайлдберриз» по ГПХ-оферте, по которой, как оказалось, не предусматривались отпуска, в том числе учебные и страховые взносы. Свои права северянке пришлось отстаивать в суде. Представитель маркетплейса иск проигнорировал, следует из решения.

«Истица просила установить факт трудовых отношений между ней и ООО „Вайлдберриз“. Обязать ответчика произвести отчисления страховых взносов, за неиспользованный отпуск, взыскать компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 163 966, 39 рубля, компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей», — сообщается в решении Надымского горсуда.

По словам истицы, она работала в пункте выдачи заказов ООО «Вайлдберриз», выполняя обязанности менеджера по работе с клиентами. Рабочий день длился с восьми до 22 часов. Истец утверждала, что ее деятельность ничем не отличалась от работы сотрудников, с которыми были заключены трудовые договоры. Она также указала, что ее не ознакомили с правилами внутреннего трудового распорядка, штатным расписанием и должностной инструкцией, а работа оплачивалась по договору ГПХ.

В тех же условиях работали и другие сотрудники пункта выдачи товаров. Свидетель рассказал суду, что работал в паре с истцом и условия их работы были схожими: ненормированный рабочий день, выдача и приемка товаров, уборка ПВЗ. Как оказалось, в 2020 — 2021 годах его и других работников перевели на договоры ГПХ и не объяснили последствия.

Суд рассматривал дело заочно, так как ответчик не направил своего представителя и не предоставил возражений против иска. «Истец полагает, с ней фактически заключен трудовой договор, по которому она выполняет трудовую функцию менеджера по работе с клиентами», — с этим доводом судья согласился, ссылаясь на нормы российского законодательства.

"Заключение ответчиком-работодателем гражданско-правового договора при наличии трудовых правоотношений является дискриминацией в области трудовых отношений. Что прямо запрещено статьей 37 Конституции РФ и статьей 3 ТК РФ", — отметил судья.

Суд признал трудовыми отношения между ООО «Вайлдберриз» и истицей и взыскал с компании около 174 тысяч рублей в пользу сотрудницы. Кроме этого, работодатель обязан отчислить страховые взносы в Социальный фонд РФ с суммы компенсации за неиспользованный отпуск.