Актировки для школьников в Новом Уренгое на сегодня

Отмена занятий возможна только для 1-4 классов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) утром 26 ноября смогут остаться дома ученики первой смены. Для них занятия отменены из-за морозов. Об этом сообщает Департамент образования города.

«Объявлены неблагоприятные погодные условия с 1 по 4 класс (1 смена). Решение о посещении школы принимается исключительно родителями с учетом фактической погоды и состояния ребенка», — пишет пресс-служба в telegram-канале.

Ожидается температура воздуха от -23 до -32 градусов. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду и ветер до 10 м/с.

