Ямал вошел в топ-10 регионов по пенсионным выплатам от НПФ
Всего НПФ выплатили россиянам 119 млрд рублей
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Ямал вошел в топ-10 регионов РФ с наибольшим объемом выплат от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам первого полугодия 2025 года. Жители региона получили 3,8 млрд рублей, что на 13% больше, чем за подобный период прошлого года. Об этом сообщают эксперты НПФ «Эволюция» со ссылкой на данные Банка России.
«По программам негосударственного пенсионного обеспечения объем выплат достиг 60,4 млрд рублей. Ямало-Ненецкий автономный округ — 3,8 млрд рублей (+13%)», — пишут на сайте РБК об исследовании.
По объему выплат ЯНАО занял шестое место в стране, уступив Москве, Югре, Московской области, СПб и Свердловской области. Всего же НПФ выплатили россиянам 119 млрд рублей, что на 55% превышает показатели первого полугодия 2024 года.
Основную часть выплат составили средства по программам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Эксперты связывают рост объемов с увеличением числа людей, достигших пенсионного возраста и с ростом получателей досрочных выплат.
Ранее URA.RU сообщало, что Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в десятку наиболее перспективных для трудоустройства регионов России по итогам третьего квартала 2025 года. Округ также отличается низким уровнем безработицы — 0,9 %.
