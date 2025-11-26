Ямал вошел в топ-10 регионов по пенсионным выплатам от НПФ

Всего НПФ выплатили россиянам 119 млрд рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ямал вошел в топ-10 регионов РФ с наибольшим объемом выплат от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам первого полугодия 2025 года. Жители региона получили 3,8 млрд рублей, что на 13% больше, чем за подобный период прошлого года. Об этом сообщают эксперты НПФ «Эволюция» со ссылкой на данные Банка России.

«По программам негосударственного пенсионного обеспечения объем выплат достиг 60,4 млрд рублей. Ямало-Ненецкий автономный округ — 3,8 млрд рублей (+13%)», — пишут на сайте РБК об исследовании.

По объему выплат ЯНАО занял шестое место в стране, уступив Москве, Югре, Московской области, СПб и Свердловской области. Всего же НПФ выплатили россиянам 119 млрд рублей, что на 55% превышает показатели первого полугодия 2024 года.

Основную часть выплат составили средства по программам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Эксперты связывают рост объемов с увеличением числа людей, достигших пенсионного возраста и с ростом получателей досрочных выплат.