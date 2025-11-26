Загоревшийся автомобиль оперативно потушили (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) загорелась фура с прицепом, припаркованная возле жилого дома. Об это рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«В 09:52 в пожарно-спасательную часть Губкинского поступило сообщение о возгорании фуры с прицепом в микрорайоне 1, за домом 41. На момент прибытия наблюдалась открытое горение автомобиля, внутри людей не было», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Огонь был оперативно ликвидирован, пострадавших от пожара нет. В 10:08 открытое горение было ликвидировано на площади три квадратных метра. Причина пожара и ущерб устанавливаются.