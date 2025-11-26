В ЯНАО возбудили уголовное дело после нападения на инспектора ПДН

В Тазовском районе ЯНАО местный житель подозревается в применении насилия в отношении сотрудницы полиции. По данному факту следственным отделом по району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ, сообщает Следственное управление СК РФ по ЯНАО.

« Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил по лицу инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции, прибывшей на сообщение о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего » , — сообщили в следственных органах.

Инцидент произошел в ночь на 18 ноября 2025 года в поселке Тазовский. По данным следствия, 32-летний местный житель совершил противоправные действия в отношении сотрудницы полиции, которая прибыла для реагирования на сообщение о правонарушении. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.