Власти ЯНАО объяснили недоступность теплых остановок в Ноябрьске

Жители Ноябрьска (ЯНАО) не могут воспользоваться теплыми остановками в период холодов из-за монтажа камер наблюдения в павильонах. Об этом сообщает местная администрация.

«Установка теплых остановок ведется поэтапно. Уже установленные павильоны пока остаются закрытыми в связи с необходимостью монтажа систем видеонаблюдения», — отмечено в сообщении мэрии.

Эти меры призваны снизить акты вандализма. Однако точную дату возобновления работы теплых остановок, включая пункт на улице Советской, на данный момент не определены.

