Власти ЯНАО объяснили недоступность теплых остановок в Ноябрьске

Теплые остановки в Ноябрьске не работают из-за установки камер видеонаблюдения
26 ноября 2025 в 11:46
В теплых остановках Ноябрьска проводят монтаж систем видеонаблюдения

В теплых остановках Ноябрьска проводят монтаж систем видеонаблюдения

Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Ноябрьска (ЯНАО) не могут воспользоваться теплыми остановками в период холодов из-за монтажа камер наблюдения в павильонах. Об этом сообщает местная администрация.

«Установка теплых остановок ведется поэтапно. Уже установленные павильоны пока остаются закрытыми в связи с необходимостью монтажа систем видеонаблюдения», — отмечено в сообщении мэрии. 

Эти меры призваны снизить акты вандализма. Однако точную дату возобновления работы теплых остановок, включая пункт на улице Советской, на данный момент не определены. 

Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году в городах и поселках Ямала появились 27 новых теплых остановок. Всего же за семь минувших лет в регионе было организовано более 300 таких павильонов. 

