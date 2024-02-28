В Кургане у автобуса на ходу отвалилось заднее колесо. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Курган , автобус, пассажиры
Авария произошла на Чеховском путепроводе (фото из архива) Фото:

В Кургане у маршрутного автобуса №319 отпало заднее колесо во время передвижения по Чеховскому путепроводу. Об этом написала местная жительница в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас на мосту у автобуса отвалилось колесо и отлетело во встречный автомобиль. Пострадавших нет. Большая пробка. Наладили одностороннее движение», — указано в группе. Сообщается, что из-за произошедшего на Чеховском путепроводе образовалась пробка.

По данным источников, связанных с транспортной системой в регионе, перевозчиком данного маршрута является компания «Попутчик Плюс». На звонок корреспондента по номеру указанному в описании компании никто не ответил. Также редакция URA.RU обратилась за комментариями в городской отдел ГИБДД. После получения ответа новость будет дополнена.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на перекрестке проспектов Машиностроителей и Голикова произошло ДТП с участием городского автобуса. В ПАЗ врезался легковой автомобиль и получил повреждения.

Авария произошла на Чеховском путепроводе
Авария произошла на Чеховском путепроводе
Фото:
Из-за произошедшего на Чеховском путепроводе образовалась пробка
Из-за произошедшего на Чеховском путепроводе образовалась пробка
Фото:

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В Кургане у маршрутного автобуса №319 отпало заднее колесо во время передвижения по Чеховскому путепроводу. Об этом написала местная жительница в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Сейчас на мосту у автобуса отвалилось колесо и отлетело во встречный автомобиль. Пострадавших нет. Большая пробка. Наладили одностороннее движение», — указано в группе. Сообщается, что из-за произошедшего на Чеховском путепроводе образовалась пробка. По данным источников, связанных с транспортной системой в регионе, перевозчиком данного маршрута является компания «Попутчик Плюс». На звонок корреспондента по номеру указанному в описании компании никто не ответил. Также редакция URA.RU обратилась за комментариями в городской отдел ГИБДД. После получения ответа новость будет дополнена. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на перекрестке проспектов Машиностроителей и Голикова произошло ДТП с участием городского автобуса. В ПАЗ врезался легковой автомобиль и получил повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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