Авария произошла на Чеховском путепроводе (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане у маршрутного автобуса №319 отпало заднее колесо во время передвижения по Чеховскому путепроводу. Об этом написала местная жительница в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас на мосту у автобуса отвалилось колесо и отлетело во встречный автомобиль. Пострадавших нет. Большая пробка. Наладили одностороннее движение», — указано в группе. Сообщается, что из-за произошедшего на Чеховском путепроводе образовалась пробка.

По данным источников, связанных с транспортной системой в регионе, перевозчиком данного маршрута является компания «Попутчик Плюс». На звонок корреспондента по номеру указанному в описании компании никто не ответил. Также редакция URA.RU обратилась за комментариями в городской отдел ГИБДД. После получения ответа новость будет дополнена.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на перекрестке проспектов Машиностроителей и Голикова произошло ДТП с участием городского автобуса. В ПАЗ врезался легковой автомобиль и получил повреждения.

Авария произошла на Чеховском путепроводе Фото: Группа Инцидент | Курган в соцсети «ВКонтакте»