На оживленном перекрестке Кургана автомобиль врезался в городской автобус. Видео

31 января 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

На курганском перекрестке произошла авария с участием автобуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на перекрестке проспектов Машиностроителей и Голикова произошло ДТП с участием городского автобуса. В ПАЗ врезался легковой автомобиль. Видео с места событий прислали читатели URA.RU «Авария с автобусом на перекрестке Машиностроителей — Голикова», — описывается в сообщении. На кадрах виден хэтчбэк с повреждениями капота после удара об автобус ПАЗ. Редакция обратилась за комментариями в городской отдел ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительной информации, люди в данном ДТП не пострадали. Другие обстоятельства происшествия выясняются.

В Кургане на перекрестке проспектов Машиностроителей и Голикова произошло ДТП с участием городского автобуса. В ПАЗ врезался легковой автомобиль. Видео с места событий прислали читатели URA.RU «Авария с автобусом на перекрестке Машиностроителей — Голикова», — описывается в сообщении. На кадрах виден хэтчбэк с повреждениями капота после удара об автобус ПАЗ. Редакция обратилась за комментариями в городской отдел ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительной информации, люди в данном ДТП не пострадали. Другие обстоятельства происшествия выясняются.