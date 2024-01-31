На курганском перекрестке произошла авария с участием автобуса
В Кургане на перекрестке проспектов Машиностроителей и Голикова произошло ДТП с участием городского автобуса. В ПАЗ врезался легковой автомобиль. Видео с места событий прислали читатели URA.RU
«Авария с автобусом на перекрестке Машиностроителей — Голикова», — описывается в сообщении. На кадрах виден хэтчбэк с повреждениями капота после удара об автобус ПАЗ.
Редакция обратилась за комментариями в городской отдел ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительной информации, люди в данном ДТП не пострадали. Другие обстоятельства происшествия выясняются.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.