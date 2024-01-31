На оживленном перекрестке Кургана автомобиль врезался в городской автобус. Видео

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Ремонт моста на проспекте Голикова. Курган, пробка, мост, ремонт моста, движение, пазик, автобус, проспект голикова, паз
На курганском перекрестке произошла авария с участием автобуса Фото:

В Кургане на перекрестке проспектов Машиностроителей и Голикова произошло ДТП с участием городского автобуса. В ПАЗ врезался легковой автомобиль. Видео с места событий прислали читатели URA.RU

«Авария с автобусом на перекрестке Машиностроителей — Голикова», — описывается в сообщении. На кадрах виден хэтчбэк с повреждениями капота после удара об автобус ПАЗ.

Редакция обратилась за комментариями в городской отдел ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительной информации, люди в данном ДТП не пострадали. Другие обстоятельства происшествия выясняются.

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В Кургане на перекрестке проспектов Машиностроителей и Голикова произошло ДТП с участием городского автобуса. В ПАЗ врезался легковой автомобиль. Видео с места событий прислали читатели URA.RU «Авария с автобусом на перекрестке Машиностроителей — Голикова», — описывается в сообщении. На кадрах виден хэтчбэк с повреждениями капота после удара об автобус ПАЗ. Редакция обратилась за комментариями в городской отдел ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительной информации, люди в данном ДТП не пострадали. Другие обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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