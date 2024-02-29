Росстат отметил рост доходного неравенства в России

В стране растет коэффициент Джини, характеризующий степень неравенства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2023 году в России коэффициент Джини, характеризующий степень неравенства в распределении доходов внутри групп населения, вырос. Это следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении жителей.

«В прошлом году в РФ коэффициент Джини вырос до 0,403 против 0,395 годом ранее. Чем ближе показатель к нулю, тем меньше доходное неравенство», — пишет « Коммерсант », ссылаясь на анализ данных от Росстата.

Газета отмечает, что за 2023 год начисленная зарплата в России выросла на 7,8%. Среднемесячная номинальная зарплата по итогам прошлого года в стране выросла на 14,1% относительно 2022-го и составила 73 тысячи 709 рублей. Среднемесячная зарплата в декабре 2023 года составила 103 тысячи 815 рублей и увеличилась на 16,6% по сравнению с декабрем 2022 года.

Согласно результатам опроса Аналитического Центра Консоль.Про, 34% россиян для комфортной жизни не хватает 20-40 тысяч рублей в месяц. Около 30% россиян назвали подработку одним из самых простых способов увеличения дохода. Также многие считают действенными способами переход на более высокооплачиваемую работу и отработку сверхурочных задач.