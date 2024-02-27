Россияне назвали самые простые способы увеличить доход

Около 30% россиян назвали подработку одним из самых простых способов увеличения дохода. Также многие считают действенными способами переход на более высокооплачиваемую работу и отработку сверхурочных задач. Это следует из результатов опроса Аналитического Центра Консоль.Про.
«Почти треть — 30% — россиян назвали подработку самым простым способом увеличения дохода. В топ-3 доступных способов повышения заработка вошли также переход на более высокооплачиваемую работу (16%) и сверхурочные задачи (13%)», — сообщает «Газета.Ru». Помимо подработок, женская часть опрошенных (18%) рассматривает смену сферы деятельности или работы и открытие собственного бизнеса. Мужская же часть опрошенных в 13% готова взять большую нагрузку на текущем месте работы.
Также отмечается, что 34% россиян для комфортной жизни не хватает 20-40 тысяч рублей в месяц. А 52% опрошенных задумываются об увольнении ежемесячно, 23% из них ждут, когда им окончательно надоест компания и начальник.
Около 30% россиян назвали подработку одним из самых простых способов увеличения дохода. Также многие считают действенными способами переход на более высокооплачиваемую работу и отработку сверхурочных задач. Это следует из результатов опроса Аналитического Центра Консоль.Про. «Почти треть — 30% — россиян назвали подработку самым простым способом увеличения дохода. В топ-3 доступных способов повышения заработка вошли также переход на более высокооплачиваемую работу (16%) и сверхурочные задачи (13%)», — сообщает «Газета.Ru». Помимо подработок, женская часть опрошенных (18%) рассматривает смену сферы деятельности или работы и открытие собственного бизнеса. Мужская же часть опрошенных в 13% готова взять большую нагрузку на текущем месте работы. Также отмечается, что 34% россиян для комфортной жизни не хватает 20-40 тысяч рублей в месяц. А 52% опрошенных задумываются об увольнении ежемесячно, 23% из них ждут, когда им окончательно надоест компания и начальник.