Для молодежи России запустят нацпроект

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Россияне гордятся достижениями своих предков, заявил Владимир Путин Фото:

В РФ будет создан новый нацпроект «Молодежь России», который будет призван консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики и уже в этом году запустить новый национальный проект „Молодежь России“», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что Россия гордится достижениями предыдущих поколений.

Завтрашний день России определяется устремлением молодого поколения и его способностью восстановить и превзойти достижения предшественников. Жизненные ориентиры россиян прошли и продолжат проходить любую проверку на прочность, заключил Путин.

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В РФ будет создан новый нацпроект «Молодежь России», который будет призван консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики и уже в этом году запустить новый национальный проект „Молодежь России“», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что Россия гордится достижениями предыдущих поколений. Завтрашний день России определяется устремлением молодого поколения и его способностью восстановить и превзойти достижения предшественников. Жизненные ориентиры россиян прошли и продолжат проходить любую проверку на прочность, заключил Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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