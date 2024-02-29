Для молодежи России запустят нацпроект

В РФ будет создан новый нацпроект «Молодежь России», который будет призван консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
«Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики и уже в этом году запустить новый национальный проект „Молодежь России“», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что Россия гордится достижениями предыдущих поколений.
Завтрашний день России определяется устремлением молодого поколения и его способностью восстановить и превзойти достижения предшественников. Жизненные ориентиры россиян прошли и продолжат проходить любую проверку на прочность, заключил Путин.
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