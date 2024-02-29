В России запустят нацпроект, чтобы избежать риска для роста экономики. Видео

Путин: нацпроект «Кадры» поможет справиться с нехваткой кадров в России
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Нацпроект «Кадры» очень важен для осуществления роста экономики, заявил Владимир Путин Фото:
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Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

В России будет реализован новый национальный проект под названием «Кадры» с целью предотвращения рисков, связанных с нехваткой квалифицированных кадров и отсутствием собственных технологий, которые могут оказать негативное влияние на экономический рост. Об заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Нехватка кадров и собственных технологий — риски для роста экономики. Поэтому нужно запустить новый нацпроект «Кадры», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что данный нацпроект будет направлен на соединение образовательных учреждений от школы до вуза в единую структуру. Уже сейчас развернута система профориентации, которая начинается с 6 класса, заключил Путин.

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В России будет реализован новый национальный проект под названием «Кадры» с целью предотвращения рисков, связанных с нехваткой квалифицированных кадров и отсутствием собственных технологий, которые могут оказать негативное влияние на экономический рост. Об заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Нехватка кадров и собственных технологий — риски для роста экономики. Поэтому нужно запустить новый нацпроект «Кадры», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что данный нацпроект будет направлен на соединение образовательных учреждений от школы до вуза в единую структуру. Уже сейчас развернута система профориентации, которая начинается с 6 класса, заключил Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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