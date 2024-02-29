Экономика В России запустят нацпроект, чтобы избежать риска для роста экономики. Видео Путин: нацпроект «Кадры» поможет справиться с нехваткой кадров в России 29 февраля 2024 в 15:08 Размер текста - 17 + Нацпроект «Кадры» очень важен для осуществления роста экономики, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 В России будет реализован новый национальный проект под названием «Кадры» с целью предотвращения рисков, связанных с нехваткой квалифицированных кадров и отсутствием собственных технологий, которые могут оказать негативное влияние на экономический рост. Об заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Нехватка кадров и собственных технологий — риски для роста экономики. Поэтому нужно запустить новый нацпроект «Кадры», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что данный нацпроект будет направлен на соединение образовательных учреждений от школы до вуза в единую структуру. Уже сейчас развернута система профориентации, которая начинается с 6 класса, заключил Путин. В России будет реализован новый национальный проект под названием «Кадры» с целью предотвращения рисков, связанных с нехваткой квалифицированных кадров и отсутствием собственных технологий, которые могут оказать негативное влияние на экономический рост. Об заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Нехватка кадров и собственных технологий — риски для роста экономики. Поэтому нужно запустить новый нацпроект «Кадры», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что данный нацпроект будет направлен на соединение образовательных учреждений от школы до вуза в единую структуру. Уже сейчас развернута система профориентации, которая начинается с 6 класса, заключил Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям