Путин предложил разработать мастер-планы для 200 городов РФ

29 февраля 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

По словам Путина, в мастер-план развития также войдут села и поселки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Президент РФ Владимир Путин предложил создать мастер-планы для 200 городов в России. Программа развития охватит около 2000 населенных пунктов. Об этом он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию. «Предлагаю определить перечень еще более 200 крупных и малых городов. Для каждого из них должен быть разработан и реализован свой мастер-план. А в целом программа развития должна охватить порядка 2000 населенных пунктов», — заявил Путин во время своего выступления. Он добавил, что в селах и поселках также должны быть разработаны решения для их поддержки. В это число также входят инфраструктурные кредиты.

Президент РФ Владимир Путин предложил создать мастер-планы для 200 городов в России. Программа развития охватит около 2000 населенных пунктов. Об этом он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию. «Предлагаю определить перечень еще более 200 крупных и малых городов. Для каждого из них должен быть разработан и реализован свой мастер-план. А в целом программа развития должна охватить порядка 2000 населенных пунктов», — заявил Путин во время своего выступления. Он добавил, что в селах и поселках также должны быть разработаны решения для их поддержки. В это число также входят инфраструктурные кредиты.