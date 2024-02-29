Путин предложил разработать мастер-планы для 200 городов РФ

По словам Путина, в мастер-план развития также войдут села и поселки
новость из сюжетаОбращение Путина к Федеральному собранию-2024
Президент РФ Владимир Путин предложил создать мастер-планы для 200 городов в России. Программа развития охватит около 2000 населенных пунктов. Об этом он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию.
«Предлагаю определить перечень еще более 200 крупных и малых городов. Для каждого из них должен быть разработан и реализован свой мастер-план. А в целом программа развития должна охватить порядка 2000 населенных пунктов», — заявил Путин во время своего выступления. Он добавил, что в селах и поселках также должны быть разработаны решения для их поддержки. В это число также входят инфраструктурные кредиты.
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