Путин предложил разработать мастер-планы для 200 городов РФ

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
По словам Путина, в мастер-план развития также войдут села и поселки Фото:
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Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Президент РФ Владимир Путин предложил создать мастер-планы для 200 городов в России. Программа развития охватит около 2000 населенных пунктов. Об этом он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию.

«Предлагаю определить перечень еще более 200 крупных и малых городов. Для каждого из них должен быть разработан и реализован свой мастер-план. А в целом программа развития должна охватить порядка 2000 населенных пунктов», — заявил Путин во время своего выступления. Он добавил, что в селах и поселках также должны быть разработаны решения для их поддержки. В это число также входят инфраструктурные кредиты.

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Президент РФ Владимир Путин предложил создать мастер-планы для 200 городов в России. Программа развития охватит около 2000 населенных пунктов. Об этом он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию. «Предлагаю определить перечень еще более 200 крупных и малых городов. Для каждого из них должен быть разработан и реализован свой мастер-план. А в целом программа развития должна охватить порядка 2000 населенных пунктов», — заявил Путин во время своего выступления. Он добавил, что в селах и поселках также должны быть разработаны решения для их поддержки. В это число также входят инфраструктурные кредиты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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