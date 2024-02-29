Европейский ЦБ, Франция и ФРГ опасаются конфискации замороженных активов РФ

29 февраля 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

Европа сомневается в возможности конфискации российских активов, пишет Bloomberg Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Франция, Германия и Европейский центральный банк (ЦБ) выразили большую осторожность в отношении конфискации активов РФ. Источники, знакомые с ситуацией, сообщают об их беспокойстве по поводу возможных ответных мер со стороны России, которые могут затронуть европейские активы. «Франция и Германия, а также Европейский ЦБ выразили наибольшую осторожность в вопросе конфискации замороженных российских активов», — передает слова источников агентство Bloomberg. Там добавили, что присутствует беспокойство по поводу возможных ответных мер России и их влияния на финансовую стабильность и роль евро как резервной валюты. Учитывая затруднения, с которыми сталкивается помощь Украине со стороны США в Конгрессе, растет готовность рассмотреть рискованные меры. Вашингтон, возглавляющий эту инициативу, предлагает сильные юридические и моральные аргументы. Великобритания также выразила поддержку конфискации активов. Предпринимаются дальнейшие усилия для убеждения Европы принять этот шаг, заключили источники. В данный момент США ведут активные обсуждения с союзниками относительно возможных контрмер России в связи с изъятием ее замороженных активов. Для Запада сейчас важно рассмотреть потенциальные негативные последствия и найти способы их минимизации. Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон подчеркнул необходимость подобных политических дискуссий и поиска возможных контрмер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Франция, Германия и Европейский центральный банк (ЦБ) выразили большую осторожность в отношении конфискации активов РФ. Источники, знакомые с ситуацией, сообщают об их беспокойстве по поводу возможных ответных мер со стороны России, которые могут затронуть европейские активы. «Франция и Германия, а также Европейский ЦБ выразили наибольшую осторожность в вопросе конфискации замороженных российских активов», — передает слова источников агентство Bloomberg. Там добавили, что присутствует беспокойство по поводу возможных ответных мер России и их влияния на финансовую стабильность и роль евро как резервной валюты. Учитывая затруднения, с которыми сталкивается помощь Украине со стороны США в Конгрессе, растет готовность рассмотреть рискованные меры. Вашингтон, возглавляющий эту инициативу, предлагает сильные юридические и моральные аргументы. Великобритания также выразила поддержку конфискации активов. Предпринимаются дальнейшие усилия для убеждения Европы принять этот шаг, заключили источники. В данный момент США ведут активные обсуждения с союзниками относительно возможных контрмер России в связи с изъятием ее замороженных активов. Для Запада сейчас важно рассмотреть потенциальные негативные последствия и найти способы их минимизации. Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон подчеркнул необходимость подобных политических дискуссий и поиска возможных контрмер.