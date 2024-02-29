Европейский ЦБ, Франция и ФРГ опасаются конфискации замороженных активов РФ

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Европа сомневается в возможности конфискации российских активов, пишет Bloomberg
Европа сомневается в возможности конфискации российских активов, пишет Bloomberg Фото:
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Франция, Германия и Европейский центральный банк (ЦБ) выразили большую осторожность в отношении конфискации активов РФ. Источники, знакомые с ситуацией, сообщают об их беспокойстве по поводу возможных ответных мер со стороны России, которые могут затронуть европейские активы.

«Франция и Германия, а также Европейский ЦБ выразили наибольшую осторожность в вопросе конфискации замороженных российских активов», — передает слова источников агентство Bloomberg. Там добавили, что присутствует беспокойство по поводу возможных ответных мер России и их влияния на финансовую стабильность и роль евро как резервной валюты.

Учитывая затруднения, с которыми сталкивается помощь Украине со стороны США в Конгрессе, растет готовность рассмотреть рискованные меры. Вашингтон, возглавляющий эту инициативу, предлагает сильные юридические и моральные аргументы. Великобритания также выразила поддержку конфискации активов. Предпринимаются дальнейшие усилия для убеждения Европы принять этот шаг, заключили источники.

В данный момент США ведут активные обсуждения с союзниками относительно возможных контрмер России в связи с изъятием ее замороженных активов. Для Запада сейчас важно рассмотреть потенциальные негативные последствия и найти способы их минимизации. Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон подчеркнул необходимость подобных политических дискуссий и поиска возможных контрмер.

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Франция, Германия и Европейский центральный банк (ЦБ) выразили большую осторожность в отношении конфискации активов РФ. Источники, знакомые с ситуацией, сообщают об их беспокойстве по поводу возможных ответных мер со стороны России, которые могут затронуть европейские активы. «Франция и Германия, а также Европейский ЦБ выразили наибольшую осторожность в вопросе конфискации замороженных российских активов», — передает слова источников агентство Bloomberg. Там добавили, что присутствует беспокойство по поводу возможных ответных мер России и их влияния на финансовую стабильность и роль евро как резервной валюты. Учитывая затруднения, с которыми сталкивается помощь Украине со стороны США в Конгрессе, растет готовность рассмотреть рискованные меры. Вашингтон, возглавляющий эту инициативу, предлагает сильные юридические и моральные аргументы. Великобритания также выразила поддержку конфискации активов. Предпринимаются дальнейшие усилия для убеждения Европы принять этот шаг, заключили источники. В данный момент США ведут активные обсуждения с союзниками относительно возможных контрмер России в связи с изъятием ее замороженных активов. Для Запада сейчас важно рассмотреть потенциальные негативные последствия и найти способы их минимизации. Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон подчеркнул необходимость подобных политических дискуссий и поиска возможных контрмер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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