Минфин США и союзники испугались ответа РФ после изъятия замороженных активов

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон сообщил о ведущихся обсуждениях с союзниками относительно возможных контрмер России в ответ на изъятие ее замороженных активов. По его словам, также рассматриваются способы минимизации потенциальных негативных последствий.
«Я думаю, это немного другой род политической дискуссии по поводу того, что может произойти и каких контрмер мы можем ожидать, а также как можно смягчить некоторые из предполагаемых негативных последствий», — заявил Нельсон во время своего выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне, передает ТАСС.
В ходе выступления Нельсон также подчеркнул, что вопросы, связанные с конфискацией российских активов, не ограничиваются интересами только Соединенных Штатов и доллара. Они также затрагивают и другие валюты, такие как евро, иена и фунт стерлингов.
Ранее в Минфине США признали риски при конфискации замороженных активов РФ. Еврокомиссия хочет использовать их для производства оружия для Украины.
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