28 февраля 2024

Минфин США и союзники испугались ответа РФ после изъятия замороженных активов

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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сша, американский
В Минфине США обсуждают возможные контрмеры РФ из-за активов Фото:
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Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон сообщил о ведущихся обсуждениях с союзниками относительно возможных контрмер России в ответ на изъятие ее замороженных активов. По его словам, также рассматриваются способы минимизации потенциальных негативных последствий.

«Я думаю, это немного другой род политической дискуссии по поводу того, что может произойти и каких контрмер мы можем ожидать, а также как можно смягчить некоторые из предполагаемых негативных последствий», — заявил Нельсон во время своего выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне, передает ТАСС.

В ходе выступления Нельсон также подчеркнул, что вопросы, связанные с конфискацией российских активов, не ограничиваются интересами только Соединенных Штатов и доллара. Они также затрагивают и другие валюты, такие как евро, иена и фунт стерлингов.

Ранее в Минфине США признали риски при конфискации замороженных активов РФ. Еврокомиссия хочет использовать их для производства оружия для Украины.

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Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон сообщил о ведущихся обсуждениях с союзниками относительно возможных контрмер России в ответ на изъятие ее замороженных активов. По его словам, также рассматриваются способы минимизации потенциальных негативных последствий. «Я думаю, это немного другой род политической дискуссии по поводу того, что может произойти и каких контрмер мы можем ожидать, а также как можно смягчить некоторые из предполагаемых негативных последствий», — заявил Нельсон во время своего выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне, передает ТАСС. В ходе выступления Нельсон также подчеркнул, что вопросы, связанные с конфискацией российских активов, не ограничиваются интересами только Соединенных Штатов и доллара. Они также затрагивают и другие валюты, такие как евро, иена и фунт стерлингов. Ранее в Минфине США признали риски при конфискации замороженных активов РФ. Еврокомиссия хочет использовать их для производства оружия для Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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