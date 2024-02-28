Минфин США и союзники испугались ответа РФ после изъятия замороженных активов

29 февраля 2024 в 03:23 Размер текста - 17 +

В Минфине США обсуждают возможные контрмеры РФ из-за активов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон сообщил о ведущихся обсуждениях с союзниками относительно возможных контрмер России в ответ на изъятие ее замороженных активов. По его словам, также рассматриваются способы минимизации потенциальных негативных последствий. «Я думаю, это немного другой род политической дискуссии по поводу того, что может произойти и каких контрмер мы можем ожидать, а также как можно смягчить некоторые из предполагаемых негативных последствий», — заявил Нельсон во время своего выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне, передает ТАСС. В ходе выступления Нельсон также подчеркнул, что вопросы, связанные с конфискацией российских активов, не ограничиваются интересами только Соединенных Штатов и доллара. Они также затрагивают и другие валюты, такие как евро, иена и фунт стерлингов. Ранее в Минфине США признали риски при конфискации замороженных активов РФ. Еврокомиссия хочет использовать их для производства оружия для Украины.

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон сообщил о ведущихся обсуждениях с союзниками относительно возможных контрмер России в ответ на изъятие ее замороженных активов. По его словам, также рассматриваются способы минимизации потенциальных негативных последствий. «Я думаю, это немного другой род политической дискуссии по поводу того, что может произойти и каких контрмер мы можем ожидать, а также как можно смягчить некоторые из предполагаемых негативных последствий», — заявил Нельсон во время своего выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне, передает ТАСС. В ходе выступления Нельсон также подчеркнул, что вопросы, связанные с конфискацией российских активов, не ограничиваются интересами только Соединенных Штатов и доллара. Они также затрагивают и другие валюты, такие как евро, иена и фунт стерлингов. Ранее в Минфине США признали риски при конфискации замороженных активов РФ. Еврокомиссия хочет использовать их для производства оружия для Украины.