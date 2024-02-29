Конгресс США утвердил краткосрочный бюджет для избежания шатдауна

01 марта 2024 в 00:35 Размер текста - 17 +

Документ должен подписать Джо Байден Фото: Official White House / Cameron Smith Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий продление финансирования федерального правительства. Чтобы избежать шатдаун, документ должен подписать президент США Джо Байден. «Конгрессмены США поддержали законопроект о продлении финансирования одних структур федерального правительства страны до 8 марта, а других — до 22 марта. Далее его должен подписать президент США Байден», — сообщает телеканал C-SPAN . Отмечается, что законопроект поддержали 320 членов нижней палаты Конгресса, 99 высказались против. Позднее по законопроекту должны проголосовать и американские сенаторы. Ведущим законодателям США удалось прийти к соглашению о финансировании до сентября шести наименее спорных статей расходов, а именно сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, окружающей среды, объединенного проекта о торговле, науке и юстиции. Официальный текст выпустят к выходным, чтобы избежать шатдауна 8 марта, сообщает телеканал 360.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий продление финансирования федерального правительства. Чтобы избежать шатдаун, документ должен подписать президент США Джо Байден. «Конгрессмены США поддержали законопроект о продлении финансирования одних структур федерального правительства страны до 8 марта, а других — до 22 марта. Далее его должен подписать президент США Байден», — сообщает телеканал C-SPAN. Отмечается, что законопроект поддержали 320 членов нижней палаты Конгресса, 99 высказались против. Позднее по законопроекту должны проголосовать и американские сенаторы. Ведущим законодателям США удалось прийти к соглашению о финансировании до сентября шести наименее спорных статей расходов, а именно сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, окружающей среды, объединенного проекта о торговле, науке и юстиции. Официальный текст выпустят к выходным, чтобы избежать шатдауна 8 марта, сообщает телеканал 360.