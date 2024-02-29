Конгресс США утвердил краткосрочный бюджет для избежания шатдауна

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий продление финансирования федерального правительства. Чтобы избежать шатдаун, документ должен подписать президент США Джо Байден.
«Конгрессмены США поддержали законопроект о продлении финансирования одних структур федерального правительства страны до 8 марта, а других — до 22 марта. Далее его должен подписать президент США Байден», — сообщает телеканал
Отмечается, что законопроект поддержали 320 членов нижней палаты Конгресса, 99 высказались против. Позднее по законопроекту должны проголосовать и американские сенаторы.
Ведущим законодателям США удалось прийти к соглашению о финансировании до сентября шести наименее спорных статей расходов, а именно сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, окружающей среды, объединенного проекта о торговле, науке и юстиции. Официальный текст выпустят к выходным, чтобы избежать шатдауна 8 марта, сообщает телеканал 360.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.