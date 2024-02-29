В Италии оценили поиск путей использования замороженных активов России

Минфин Италии: поиск путей использования замороженных активов РФ будет сложным

01 марта 2024 в 00:24 Размер текста - 17 +

В Минфине Италии назвали сложным поиск путей использования замороженных активов РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Создать правовую основу для использования замороженных российских активов на восстановление Украины будет сложно. Об этом заявил министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти во время встречи министров Большой двадцатки (G20) в Сан-Паоло. «Итальянскому председательству в G7 предстоит тяжелая и сложная техническая работа по созданию прочной правовой основы для использования российских финансовых активов в качестве компенсации Украине», — заявил Джорджетти. Его слова приводит агентство Nova. Вопрос о замороженных российских активах остается одним из ключевых в контексте дискуссии о возможностях их использования для помощи Украине. Ранее страны G7 заявили о намерении держать эти активы под арестом до полного возмещения убытков, понесенных Украиной. В то же время существуют опасения со стороны Европейского ЦБ, Франции и ФРГ относительно конфискации замороженных активов России, что делает ситуацию еще более запутанной.

Создать правовую основу для использования замороженных российских активов на восстановление Украины будет сложно. Об этом заявил министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти во время встречи министров Большой двадцатки (G20) в Сан-Паоло. «Итальянскому председательству в G7 предстоит тяжелая и сложная техническая работа по созданию прочной правовой основы для использования российских финансовых активов в качестве компенсации Украине», — заявил Джорджетти. Его слова приводит агентство Nova. Вопрос о замороженных российских активах остается одним из ключевых в контексте дискуссии о возможностях их использования для помощи Украине. Ранее страны G7 заявили о намерении держать эти активы под арестом до полного возмещения убытков, понесенных Украиной. В то же время существуют опасения со стороны Европейского ЦБ, Франции и ФРГ относительно конфискации замороженных активов России, что делает ситуацию еще более запутанной.