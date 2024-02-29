29 февраля 2024

В Италии оценили поиск путей использования замороженных активов России

Минфин Италии: поиск путей использования замороженных активов РФ будет сложным
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В Минфине Италии назвали сложным поиск путей использования замороженных активов РФ Фото:

Создать правовую основу для использования замороженных российских активов на восстановление Украины будет сложно. Об этом заявил министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти во время встречи министров Большой двадцатки (G20) в Сан-Паоло.

«Итальянскому председательству в G7 предстоит тяжелая и сложная техническая работа по созданию прочной правовой основы для использования российских финансовых активов в качестве компенсации Украине», — заявил Джорджетти. Его слова приводит агентство Nova.

Вопрос о замороженных российских активах остается одним из ключевых в контексте дискуссии о возможностях их использования для помощи Украине. Ранее страны G7 заявили о намерении держать эти активы под арестом до полного возмещения убытков, понесенных Украиной. В то же время существуют опасения со стороны Европейского ЦБ, Франции и ФРГ относительно конфискации замороженных активов России, что делает ситуацию еще более запутанной.

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Создать правовую основу для использования замороженных российских активов на восстановление Украины будет сложно. Об этом заявил министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти во время встречи министров Большой двадцатки (G20) в Сан-Паоло. «Итальянскому председательству в G7 предстоит тяжелая и сложная техническая работа по созданию прочной правовой основы для использования российских финансовых активов в качестве компенсации Украине», — заявил Джорджетти. Его слова приводит агентство Nova. Вопрос о замороженных российских активах остается одним из ключевых в контексте дискуссии о возможностях их использования для помощи Украине. Ранее страны G7 заявили о намерении держать эти активы под арестом до полного возмещения убытков, понесенных Украиной. В то же время существуют опасения со стороны Европейского ЦБ, Франции и ФРГ относительно конфискации замороженных активов России, что делает ситуацию еще более запутанной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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