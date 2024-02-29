В Италии оценили поиск путей использования замороженных активов России

Создать правовую основу для использования замороженных российских активов на восстановление Украины будет сложно. Об этом заявил министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти во время встречи министров Большой двадцатки (G20) в Сан-Паоло.
«Итальянскому председательству в G7 предстоит тяжелая и сложная техническая работа по созданию прочной правовой основы для использования российских финансовых активов в качестве компенсации Украине», —
Вопрос о замороженных российских активах остается одним из ключевых в контексте дискуссии о возможностях их использования для помощи Украине. Ранее страны G7 заявили о намерении держать эти активы под арестом до полного возмещения убытков, понесенных Украиной. В то же время существуют опасения со стороны Европейского ЦБ, Франции и ФРГ относительно конфискации замороженных активов России, что делает ситуацию еще более запутанной.
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