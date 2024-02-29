Умер режиссер Тавиани, снявший «Цезарь должен умереть»: награды и творческое наследие

Режиссер Паоло Тавиани умер в возрасте 93 года

01 марта 2024 в 03:08 Размер текста - 17 +

Паоло Тавиани скончался после короткой болезни Фото: Илья Московец © URA.RU Легендарный итальянский кинорежиссер и сценарист Паоло Тавиани скончался 29 февраля в возрасте 92 лет после непродолжительной болезни. Режиссер прославился благодаря совместной работе с братом Витторио над фильмами: «Цезарь должен умереть» и «Отец-хозяин» и другими. О карьере и фильмографии Паоло — в материале URA.RU. Партнерство братьев Тавиани Паоло и его брат Витторио стали олицетворением итальянского кино после Второй мировой войны. В 1967 году начали самостоятельную деятельность, сняв свой первый фильм «Я подрывник». С тех пор они занимались реконструкцией прошлого в своих картинах. Самыми успешными фильмами братьев стали «Под знаком Скорпиона» (1969 год), «Ночь Сан-Лоренцо» (1982 год), «Фиориле» (1993 год), «Масса жаворонков» (2007 год) и «Цезарь должен умереть» (2012 год). Последним фильмом Паоло и Витторио стал «Частный вопрос», снятый в 2017 году. В своих фильмах братья раскрывали литературные произведения. Витторио умер в возрасте 88 лет в 2018 году после продолжительной болезни. Награды В фильмографии братьев Тавиани особенно выделяется картина 1977 года — «Падрелорд». Она была удостоена Гран-при Берлинского кинофестиваля, специальной премией Давида ди Донателло и Настро Дардженто за лучшую режиссуру. В 2012 году в Берлине братья завоевали «Золотого медведя» за фильм «Чезаре должен умереть». Тюремная драма «Цезарь должен умереть» была награждена также «Золотым медведем». В 2016 году они получили специальную премию Давида ди Донателло к 60-летию церемонии. Творческое наследие После себя Тавиани оставили десятки фильмов. Также в 1996 году итальянский город Сан-Миниато назвал в честь двух братьев центр кинокультуры — «Киноцентр Паоло и Витторио Тавиани». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Легендарный итальянский кинорежиссер и сценарист Паоло Тавиани скончался 29 февраля в возрасте 92 лет после непродолжительной болезни. Режиссер прославился благодаря совместной работе с братом Витторио над фильмами: «Цезарь должен умереть» и «Отец-хозяин» и другими. О карьере и фильмографии Паоло — в материале URA.RU. Паоло и его брат Витторио стали олицетворением итальянского кино после Второй мировой войны. В 1967 году начали самостоятельную деятельность, сняв свой первый фильм «Я подрывник». С тех пор они занимались реконструкцией прошлого в своих картинах. Самыми успешными фильмами братьев стали «Под знаком Скорпиона» (1969 год), «Ночь Сан-Лоренцо» (1982 год), «Фиориле» (1993 год), «Масса жаворонков» (2007 год) и «Цезарь должен умереть» (2012 год). Последним фильмом Паоло и Витторио стал «Частный вопрос», снятый в 2017 году. В своих фильмах братья раскрывали литературные произведения. Витторио умер в возрасте 88 лет в 2018 году после продолжительной болезни. В фильмографии братьев Тавиани особенно выделяется картина 1977 года — «Падрелорд». Она была удостоена Гран-при Берлинского кинофестиваля, специальной премией Давида ди Донателло и Настро Дардженто за лучшую режиссуру. В 2012 году в Берлине братья завоевали «Золотого медведя» за фильм «Чезаре должен умереть». Тюремная драма «Цезарь должен умереть» была награждена также «Золотым медведем». В 2016 году они получили специальную премию Давида ди Донателло к 60-летию церемонии. После себя Тавиани оставили десятки фильмов. Также в 1996 году итальянский город Сан-Миниато назвал в честь двух братьев центр кинокультуры — «Киноцентр Паоло и Витторио Тавиани».