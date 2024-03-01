Госдума отреагировала на доказательства причастности ФРГ к подрыву Крымского моста

Володин: Госдума рассмотрит дело о причастности ФРГ к подрыву Крымского моста

01 марта 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Госдума рассмотрит дело о причастности Германии к подрыву Крымского моста, подчеркнул Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Информация о причастности Германии к подрыву Крымского моста, которую предоставила журналистка Маргарита Симоньян, будет тщательно проверена. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Появившаяся информация с записями обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту — территории РФ, а также как сделать это, чтобы на канцлера Германии Олафа Шольца не пало подозрение, заслуживает самого серьезного обсуждения и реагирования», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что данный вопрос будет заслушан депутатами на ближайшем заседании Госдумы. Володин также намерен направить в бундестаг запрос с требованием провести соответствующее расследование. Спикер Госдумы также подчеркнул, что вооруженным силам Германии (бундесверу), которые и являются основными подозреваемыми, Шольц и депутаты бундестаг будут вынуждены ответить на вопросы РФ. Маргарита Симоньян недавно написала в своем telegram-канале, что у нее есть аудиозаписи с доказательством причастности Германии к теракту Крымского моста. Она уже потребовала прямого ответа от Шольца, МИД ФРГ и немецких депутатов. Представитель МИД РФ Мария Захарова ее поддержала.

Информация о причастности Германии к подрыву Крымского моста, которую предоставила журналистка Маргарита Симоньян, будет тщательно проверена. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Появившаяся информация с записями обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту — территории РФ, а также как сделать это, чтобы на канцлера Германии Олафа Шольца не пало подозрение, заслуживает самого серьезного обсуждения и реагирования», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что данный вопрос будет заслушан депутатами на ближайшем заседании Госдумы. Володин также намерен направить в бундестаг запрос с требованием провести соответствующее расследование. Спикер Госдумы также подчеркнул, что вооруженным силам Германии (бундесверу), которые и являются основными подозреваемыми, Шольц и депутаты бундестаг будут вынуждены ответить на вопросы РФ. Маргарита Симоньян недавно написала в своем telegram-канале, что у нее есть аудиозаписи с доказательством причастности Германии к теракту Крымского моста. Она уже потребовала прямого ответа от Шольца, МИД ФРГ и немецких депутатов. Представитель МИД РФ Мария Захарова ее поддержала.