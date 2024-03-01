Симоньян потребовала ответ Шольца за причастность ФРГ к подрыву Крымского моста

Российская журналистика, главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что у нее есть доказательства причастности Германии к терактам на Крымском мосту. Она потребовала ответа от канцлера ФРГ Олафа Шольца в связи с этим.
«На этой интереснейшей записи [которую ей, по словам Симоньян, передали — прим. URA.RU] высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом Шольц мог продолжать говорить, что его „хата с краю“», —
Она подчеркнула, что у нее есть в наличии 40 минут соответствующей аудиозаписи с моментом планирования теракта. Журналистка потребовала ответа лично от канцлера, посла при ФРГ в РФ, а также представителя МИД Германии.
Украина несколько раз атаковала Крымский мост. В последний раз это произошло в июле 2023 года. До этого ВСУ ударяли по мосту в октябре 2022 года.
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