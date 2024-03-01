Симоньян потребовала ответ Шольца за причастность ФРГ к подрыву Крымского моста

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян заявила, что у нее есть доказательства причастности ФРГ к теракту на Крымском мосту Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Российская журналистика, главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что у нее есть доказательства причастности Германии к терактам на Крымском мосту. Она потребовала ответа от канцлера ФРГ Олафа Шольца в связи с этим.

«На этой интереснейшей записи [которую ей, по словам Симоньян, передали — прим. URA.RU] высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом Шольц мог продолжать говорить, что его „хата с краю“», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале.

Она подчеркнула, что у нее есть в наличии 40 минут соответствующей аудиозаписи с моментом планирования теракта. Журналистка потребовала ответа лично от канцлера, посла при ФРГ в РФ, а также представителя МИД Германии.

Украина несколько раз атаковала Крымский мост. В последний раз это произошло в июле 2023 года. До этого ВСУ ударяли по мосту в октябре 2022 года.

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Российская журналистика, главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что у нее есть доказательства причастности Германии к терактам на Крымском мосту. Она потребовала ответа от канцлера ФРГ Олафа Шольца в связи с этим. «На этой интереснейшей записи [которую ей, по словам Симоньян, передали — прим. URA.RU] высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом Шольц мог продолжать говорить, что его „хата с краю“», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что у нее есть в наличии 40 минут соответствующей аудиозаписи с моментом планирования теракта. Журналистка потребовала ответа лично от канцлера, посла при ФРГ в РФ, а также представителя МИД Германии. Украина несколько раз атаковала Крымский мост. В последний раз это произошло в июле 2023 года. До этого ВСУ ударяли по мосту в октябре 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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