Симоньян потребовала ответ Шольца за причастность ФРГ к подрыву Крымского моста

01 марта 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян заявила, что у нее есть доказательства причастности ФРГ к теракту на Крымском мосту Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Российская журналистика, главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что у нее есть доказательства причастности Германии к терактам на Крымском мосту. Она потребовала ответа от канцлера ФРГ Олафа Шольца в связи с этим. «На этой интереснейшей записи [которую ей, по словам Симоньян, передали — прим. URA.RU] высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом Шольц мог продолжать говорить, что его „хата с краю“», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что у нее есть в наличии 40 минут соответствующей аудиозаписи с моментом планирования теракта. Журналистка потребовала ответа лично от канцлера, посла при ФРГ в РФ, а также представителя МИД Германии. Украина несколько раз атаковала Крымский мост. В последний раз это произошло в июле 2023 года. До этого ВСУ ударяли по мосту в октябре 2022 года.

Российская журналистика, главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что у нее есть доказательства причастности Германии к терактам на Крымском мосту. Она потребовала ответа от канцлера ФРГ Олафа Шольца в связи с этим. «На этой интереснейшей записи [которую ей, по словам Симоньян, передали — прим. URA.RU] высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом Шольц мог продолжать говорить, что его „хата с краю“», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что у нее есть в наличии 40 минут соответствующей аудиозаписи с моментом планирования теракта. Журналистка потребовала ответа лично от канцлера, посла при ФРГ в РФ, а также представителя МИД Германии. Украина несколько раз атаковала Крымский мост. В последний раз это произошло в июле 2023 года. До этого ВСУ ударяли по мосту в октябре 2022 года.