Euractiv: ЕК выступит с официальным предложением по применению активов РФ

04 марта 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Еврокомиссия представит предложение по использованию активов РФ, пишет Euractiv Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Еврокомиссия (ЕК) планирует представить официальное предложение по использованию замороженных активов России в течение двух недель. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Исполнительная ветвь власти Евросоюз (ЕС) может представить официальное предложение по использованию замороженных активов в течение двух недель», — передает слова источников издание Euractiv. Там добавили, что эти активы будут использованы для оказания помощи Украине. В конце января представитель ЕК Кристиан Виганд заявил, что ЕС еще не разработал механизм передачи доходов от замороженных активов России Украине, но подготовит соответствующее предложение. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказала свое мнение относительно использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Она указала на правильность такого шага с точки зрения философии, но отметила, что с юридической точки зрения это сложно. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ЕС должен ожидать симметричного ответа от Москвы, если будет использовать доходы от замороженных российских активов, передает РАПСИ. Европейский Центробанк, Франция и Германия выразили опасения по этому поводу. По мнению представителей стран, ответ Москвы повлияет на финансовую стабильность и роль евро как резервной валюты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Еврокомиссия (ЕК) планирует представить официальное предложение по использованию замороженных активов России в течение двух недель. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Исполнительная ветвь власти Евросоюз (ЕС) может представить официальное предложение по использованию замороженных активов в течение двух недель», — передает слова источников издание Euractiv. Там добавили, что эти активы будут использованы для оказания помощи Украине. В конце января представитель ЕК Кристиан Виганд заявил, что ЕС еще не разработал механизм передачи доходов от замороженных активов России Украине, но подготовит соответствующее предложение. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказала свое мнение относительно использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Она указала на правильность такого шага с точки зрения философии, но отметила, что с юридической точки зрения это сложно. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ЕС должен ожидать симметричного ответа от Москвы, если будет использовать доходы от замороженных российских активов, передает РАПСИ. Европейский Центробанк, Франция и Германия выразили опасения по этому поводу. По мнению представителей стран, ответ Москвы повлияет на финансовую стабильность и роль евро как резервной валюты.