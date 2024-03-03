03 марта 2024

Врач из Сургута перевел мошенникам семь миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги югорчанка переводила четыре дня Фото:

Врач Сургутской окружной клинической больницы за четыре дня перевела мошенникам почти семь миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.

«Самое интересное, что женщина несколько раз проходила технику безопасности от действий мошенников. Но несмотря на это, когда ей позвонили мошенники и начали говорить, что с ее счетов снимают деньги и их нужно переводить на безопасные, она тут же начала это делать», — сообщил собеседник.

В итоге четыре дня женщина по указке злоумышленников женщина переводила деньги. «Поняла, что ее разводят только после того, как отправила неизвестным 6 миллионов 900 тысяч рублей», — сообщил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в городское управление МВД. Там подтвердили информацию о случившемся.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мошенники обманули женщину на 24 миллиона рублей, предложив обновить сим-карту. Югорчанка пыталась «спасти» накопления и перевела деньги на продиктованный мошенниками счет.

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Врач Сургутской окружной клинической больницы за четыре дня перевела мошенникам почти семь миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «Самое интересное, что женщина несколько раз проходила технику безопасности от действий мошенников. Но несмотря на это, когда ей позвонили мошенники и начали говорить, что с ее счетов снимают деньги и их нужно переводить на безопасные, она тут же начала это делать», — сообщил собеседник. В итоге четыре дня женщина по указке злоумышленников женщина переводила деньги. «Поняла, что ее разводят только после того, как отправила неизвестным 6 миллионов 900 тысяч рублей», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в городское управление МВД. Там подтвердили информацию о случившемся. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мошенники обманули женщину на 24 миллиона рублей, предложив обновить сим-карту. Югорчанка пыталась «спасти» накопления и перевела деньги на продиктованный мошенниками счет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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