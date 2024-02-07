В ХМАО мошенники обманули женщину на 24 миллиона рублей, предложив обновить сим-карту

Полиция ХМАО ищет преступников, обманувших предпринимателя на 24 миллиона рублей

08 февраля 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Желание обновить срок действия сим-карты обернулось потерей 24 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Группа мошенников обманула 52-летнюю предпринимательницу из Нижневартовска на 24 миллиона рублей представившись оператором сотовой связи, сотрудником госуслуг и представителями финансовой организации. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО на своем сайте. «Вартовчанка перевела все имеющиеся накопления на „безопасный“ счет, после чего засомневалась в своих действиях и обратилась к знакомым, которые пояснили, что женщину обманули. Пострадавшая лишилась 24 миллионов 300 тысяч рублей собственных средств, после чего обратилась с заявлением в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. Женщина рассказала полицейским, что с ней связался неизвестный, представившийся сотрудником мобильного оператора. Он предложил ей обновить срок действия сим-карты, а для этого продиктовать код из SMS. Потом позвонила якобы сотрудница госуслуг, которая сказала вартовчанке, что та на самом деле общалась с мошенниками, продиктованный код из SMS якобы давал им доступ к ее кабинету на госуслугах и теперь ей следует ожидать звонка от представителей финансовой организации, которые помогут ей сохранить свои деньги. Выполняя инструкции тех самых «представителей», югорчанка лишилась 24 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ранее URA.RU сообщало, что женщина потеряла 800 тысяч рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Группа мошенников обманула 52-летнюю предпринимательницу из Нижневартовска на 24 миллиона рублей представившись оператором сотовой связи, сотрудником госуслуг и представителями финансовой организации. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО на своем сайте. «Вартовчанка перевела все имеющиеся накопления на „безопасный“ счет, после чего засомневалась в своих действиях и обратилась к знакомым, которые пояснили, что женщину обманули. Пострадавшая лишилась 24 миллионов 300 тысяч рублей собственных средств, после чего обратилась с заявлением в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. Женщина рассказала полицейским, что с ней связался неизвестный, представившийся сотрудником мобильного оператора. Он предложил ей обновить срок действия сим-карты, а для этого продиктовать код из SMS. Потом позвонила якобы сотрудница госуслуг, которая сказала вартовчанке, что та на самом деле общалась с мошенниками, продиктованный код из SMS якобы давал им доступ к ее кабинету на госуслугах и теперь ей следует ожидать звонка от представителей финансовой организации, которые помогут ей сохранить свои деньги. Выполняя инструкции тех самых «представителей», югорчанка лишилась 24 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ранее URA.RU сообщало, что женщина потеряла 800 тысяч рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».