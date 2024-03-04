Туристические визы на Шри-Ланку станут платными для россиян

05 марта 2024 в 01:07 Размер текста - 17 +

Плату за визы вводят с апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU Программа выдачи бесплатных виз для граждан семи стран, включая Россию, не будет продлена после своего окончания 31 марта 2024 года. Об этом заявил министр общественной безопасности Шри-Ланки Тиран Аллес. «Программа не может быть продлена», — сказал Аллес, сообщает издание The Daily Mirror. Он подчеркну окончательность решения правительства по этому вопросу. Таким образом, пилотный проект, запущенный в ноябре, будет действовать вплоть до установленного срока. Ранее министр туризма страны Харин Фернандо высказывался о работе над продлением проекта и возможном расширении списка стран-участниц. Однако последние заявления свидетельствуют о том, что программа будет завершена без пересмотра. В октябре прошлого года кабинет министров Шри-Ланки объявил о старте выдачи бесплатных виз для граждан России и других стран Азии. Согласно условиям, туристы могли подавать заявку на электронную визу и находиться в стране до 30 дней с возможностью двукратного въезда. После завершения программы бесплатное продление визы не будет предоставляться.

Программа выдачи бесплатных виз для граждан семи стран, включая Россию, не будет продлена после своего окончания 31 марта 2024 года. Об этом заявил министр общественной безопасности Шри-Ланки Тиран Аллес. «Программа не может быть продлена», — сказал Аллес, сообщает издание The Daily Mirror. Он подчеркну окончательность решения правительства по этому вопросу. Таким образом, пилотный проект, запущенный в ноябре, будет действовать вплоть до установленного срока. Ранее министр туризма страны Харин Фернандо высказывался о работе над продлением проекта и возможном расширении списка стран-участниц. Однако последние заявления свидетельствуют о том, что программа будет завершена без пересмотра. В октябре прошлого года кабинет министров Шри-Ланки объявил о старте выдачи бесплатных виз для граждан России и других стран Азии. Согласно условиям, туристы могли подавать заявку на электронную визу и находиться в стране до 30 дней с возможностью двукратного въезда. После завершения программы бесплатное продление визы не будет предоставляться.