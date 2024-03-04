04 марта 2024

Кадыров показал кадры уничтожения украинских операторов БПЛА под Харьковом

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ВСУ оборудовали базу БПЛА в заброшенном ангаре Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Видео уничтожения группы операторов беспилотников украинской армии на Харьковском направлении опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Кадры появились в его telegram-канале.

«На данных кадрах в ходе совместной работы батальона „Запад-АХМАТ“ МО РФ и бригады беспилотной авиации ГРОМ „Каскад“ на Харьковском направлении удалось накрыть вражескую группу операторов БПЛА», — пишет Кадыров в соцсети. Он рассказал, что противник оборудовал базу в заброшенном ангаре. Аэроразведка быстро выявила вражескую зону дислокации, в результате чего враг вместе со своим оборудованием был оперативно ликвидирован ударными дронами.

Ранее Кадыров публиковал видео, на которых военные ВС РФ с помощью дронов уничтожают позиции украинских наводчиков на Клещеевском направлении. Он сообщал, что в этом районе ситуация находится под контролем российских военных.

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Видео уничтожения группы операторов беспилотников украинской армии на Харьковском направлении опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Кадры появились в его telegram-канале. «На данных кадрах в ходе совместной работы батальона „Запад-АХМАТ“ МО РФ и бригады беспилотной авиации ГРОМ „Каскад“ на Харьковском направлении удалось накрыть вражескую группу операторов БПЛА», — пишет Кадыров в соцсети. Он рассказал, что противник оборудовал базу в заброшенном ангаре. Аэроразведка быстро выявила вражескую зону дислокации, в результате чего враг вместе со своим оборудованием был оперативно ликвидирован ударными дронами. Ранее Кадыров публиковал видео, на которых военные ВС РФ с помощью дронов уничтожают позиции украинских наводчиков на Клещеевском направлении. Он сообщал, что в этом районе ситуация находится под контролем российских военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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