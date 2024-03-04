Кадыров показал кадры уничтожения украинских операторов БПЛА под Харьковом

05 марта 2024 в 01:12 Размер текста - 17 +

ВСУ оборудовали базу БПЛА в заброшенном ангаре Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Видео уничтожения группы операторов беспилотников украинской армии на Харьковском направлении опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Кадры появились в его telegram-канале. «На данных кадрах в ходе совместной работы батальона „Запад-АХМАТ“ МО РФ и бригады беспилотной авиации ГРОМ „Каскад“ на Харьковском направлении удалось накрыть вражескую группу операторов БПЛА», — пишет Кадыров в соцсети. Он рассказал, что противник оборудовал базу в заброшенном ангаре. Аэроразведка быстро выявила вражескую зону дислокации, в результате чего враг вместе со своим оборудованием был оперативно ликвидирован ударными дронами. Ранее Кадыров публиковал видео, на которых военные ВС РФ с помощью дронов уничтожают позиции украинских наводчиков на Клещеевском направлении. Он сообщал, что в этом районе ситуация находится под контролем российских военных.

Видео уничтожения группы операторов беспилотников украинской армии на Харьковском направлении опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Кадры появились в его telegram-канале. «На данных кадрах в ходе совместной работы батальона „Запад-АХМАТ“ МО РФ и бригады беспилотной авиации ГРОМ „Каскад“ на Харьковском направлении удалось накрыть вражескую группу операторов БПЛА», — пишет Кадыров в соцсети. Он рассказал, что противник оборудовал базу в заброшенном ангаре. Аэроразведка быстро выявила вражескую зону дислокации, в результате чего враг вместе со своим оборудованием был оперативно ликвидирован ударными дронами. Ранее Кадыров публиковал видео, на которых военные ВС РФ с помощью дронов уничтожают позиции украинских наводчиков на Клещеевском направлении. Он сообщал, что в этом районе ситуация находится под контролем российских военных.