04 марта 2024

Тюменский аквапарк выплатит компенсацию ребенку, получившему травму в день рождения

В Тюмени аквапарк «ЛетоЛето» заплатит компенсацию ребенку в 60 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие аквапарка "Летолето". Тюмень , аквапарк летолето
Свой день рождения в аквапарке мальчик отмечал в августе 2023 года Фото:

В Тюмени дошкольнику выплатят денежную компенсацию из-за травмы, полученной в аквапарке «ЛетоЛето». Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, мальчик поранился в свой день рождения.

«Прокуратура Центрального административного округа г. Тюмень провела по проверку обращению местной жительницы о защите прав ее 6-летнего сына. Установлено, что мальчик в августе 2023 году, в день своего рождения, при посещении аквапарка („ЛетоЛето“ — прим. URA.RU) получил травму „рвано-ушибленная рана затылочной области“. Прокуратура округа обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда с аквапарка», — указано в сообщении.

Руководство аквапарка заплатит мальчику 60 тысяч рублей. В пользу государства с организации взыскано еще 30 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что с тюменской УК взыскали 700 тысяч рублей в пользу травмированного ребенка.

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В Тюмени дошкольнику выплатят денежную компенсацию из-за травмы, полученной в аквапарке «ЛетоЛето». Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, мальчик поранился в свой день рождения. «Прокуратура Центрального административного округа г. Тюмень провела по проверку обращению местной жительницы о защите прав ее 6-летнего сына. Установлено, что мальчик в августе 2023 году, в день своего рождения, при посещении аквапарка („ЛетоЛето“ — прим. URA.RU) получил травму „рвано-ушибленная рана затылочной области“. Прокуратура округа обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда с аквапарка», — указано в сообщении. Руководство аквапарка заплатит мальчику 60 тысяч рублей. В пользу государства с организации взыскано еще 30 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что с тюменской УК взыскали 700 тысяч рублей в пользу травмированного ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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