Тюменец отсудил у коммунальщиков более полумиллиона рублей

Тюменец отсудил у управляющей компании более полумиллиона рублей за травму дочери

11 ноября 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Несовершеннолетняя тюменка получила травму позвоночника Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Тюмени взыскал с управляющей компании компенсацию в размере 700 тысяч рублей после того, как его дочь получила травму, поскользнувшись на обледенелых ступенях крыльца подъезда дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Прокурорской проверкой установлено, что ООО «Управляющей компанией «Партнеры на Щербакова» не обеспечено надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома в г. Тюмени, вследствие чего 11 января 2022 года 13-летняя девочка упала, поскользнувшись на обледенелых ступенях крыльца подъезда дома», — передают в ведомстве. Пострадавшую девочку доставили в больницу. Там у нее диагностировали переломы тел грудных позвонков. С УК «Партнеры на Щербакова» суд взыскал 700 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней пострадавшей. Ранее агентство рассказывало историю тюменки, которая отсудила у клиники МСЧ «Нефтяник» более полумиллиона рублей за неправильно поставленный диагноз. С клиники суд взыскал 550 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и обязал выплатить штраф в размере 275 тысяч за нарушение прав потребителей.

Житель Тюмени взыскал с управляющей компании компенсацию в размере 700 тысяч рублей после того, как его дочь получила травму, поскользнувшись на обледенелых ступенях крыльца подъезда дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Прокурорской проверкой установлено, что ООО «Управляющей компанией «Партнеры на Щербакова» не обеспечено надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома в г. Тюмени, вследствие чего 11 января 2022 года 13-летняя девочка упала, поскользнувшись на обледенелых ступенях крыльца подъезда дома», — передают в ведомстве. Пострадавшую девочку доставили в больницу. Там у нее диагностировали переломы тел грудных позвонков. С УК «Партнеры на Щербакова» суд взыскал 700 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней пострадавшей. Ранее агентство рассказывало историю тюменки, которая отсудила у клиники МСЧ «Нефтяник» более полумиллиона рублей за неправильно поставленный диагноз. С клиники суд взыскал 550 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и обязал выплатить штраф в размере 275 тысяч за нарушение прав потребителей.