04 марта 2024

В ХМАО хирурги спасли от смерти четырехлетнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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У девочки обнаружили местный перитонит Фото:

Хирурги Игримской районной больницы (Березовский район ХМАО) провели операцию по удалению аппендикса у четырехлетней пациентки. Ситуацию осложнил местный перитонит, однако девочку удалось спасти. Материал об этом опубликовали в официальном telegram-канале департамента здравоохранения Югры.

«В Игримскую районную больницу бригадой скорой помощи была доставлена маленькая пациентка Кира Родионова. <…> Учитывая объективные данные осмотра, лабораторного и инструментального исследования был выставлен диагноз „Острый аппендицит“. Операция выявила гангренозный аппендицит в рыхлом инфильтрате с местным серозно-фибринозным перитонитом. Выполнена аппендэктомия, санация и дренирование брюшной полости», — сообщили в telegram-канале депздрава ХМАО.

Мама пациентки рассказала, что Кире стало плохо накануне вечером. Девочка пожаловалась на боль в животе, тошноту и рвоту. Но скорую удалось вызвать только утром, так как семья была в дороге.

Хирург Вячеслав Зубков провел операцию успешно, однако на шестые сутки у девочки обнаружилось нагноение в области шва. С этим осложнением справились, проведя санацию раны, и маленькую пациентку перевели на амбулаторное лечение. Сегодня жизни Киры ничего не угрожает.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что хирурги Центра охраны материнства и детства в Сургуте (ХМАО) спасли новорожденную от воспаления брюшины. К смертельным последствиям мог привести перекрут левого яичника девочки.

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Хирурги Игримской районной больницы (Березовский район ХМАО) провели операцию по удалению аппендикса у четырехлетней пациентки. Ситуацию осложнил местный перитонит, однако девочку удалось спасти. Материал об этом опубликовали в официальном telegram-канале департамента здравоохранения Югры. «В Игримскую районную больницу бригадой скорой помощи была доставлена маленькая пациентка Кира Родионова. <…> Учитывая объективные данные осмотра, лабораторного и инструментального исследования был выставлен диагноз „Острый аппендицит“. Операция выявила гангренозный аппендицит в рыхлом инфильтрате с местным серозно-фибринозным перитонитом. Выполнена аппендэктомия, санация и дренирование брюшной полости», — сообщили в telegram-канале депздрава ХМАО. Мама пациентки рассказала, что Кире стало плохо накануне вечером. Девочка пожаловалась на боль в животе, тошноту и рвоту. Но скорую удалось вызвать только утром, так как семья была в дороге. Хирург Вячеслав Зубков провел операцию успешно, однако на шестые сутки у девочки обнаружилось нагноение в области шва. С этим осложнением справились, проведя санацию раны, и маленькую пациентку перевели на амбулаторное лечение. Сегодня жизни Киры ничего не угрожает. Ранее URA.RU рассказывало о том, что хирурги Центра охраны материнства и детства в Сургуте (ХМАО) спасли новорожденную от воспаления брюшины. К смертельным последствиям мог привести перекрут левого яичника девочки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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