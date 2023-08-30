Врачи ХМАО спасли жизнь новорожденной

Детские хирурги из ХМАО провели операцию по удалению некроза яичников новорожденной

У девочки диагностировали некроз яичника, грыжу и антенатальный перекрут Фото: Илья Московец © URA.RU

Хирурги Центра охраны материнства и детства в Сургуте (ХМАО) спасли новорожденную от воспаления брюшины. К смертельным последствиям мог привести некроз левого яичника девочки. Информацию об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе Депздрава Югры.

«При ревизии органов брюшной полости и малого таза выявлены признаки антенатального перекрута, некроза левого яичника, признаки правосторонней паховой грыжи. В таком случае показана экстренная операция, которую провели детские хирурги Центра охраны материнства и детства во главе с Кириллом Александровичем Лизиным. А также, учитывая признаки правосторонней паховой грыжи, выполнили лапароскопическую герниопластику справа», — рассказали в пресс-службе органа здравоохранения.

В первые дни жизни у ребенка начали проявляться острые неспецифические симптомы: боли внизу живота, рвота, нарушение стула. После оперативного вмешательства детских хирургов Центра, жизни новорожденной ничего не угрожает. Медики отмечают, что антенатальный перекрут может привести не только к некрозу, но и к перитониту, воспалению брюшины — смертельно опасному состоянию.

Ранее URA.RU писало о том, что детские хирурги Сургута (ХМАО) спасли жизнь новорожденного ребенка с врожденной аномалией развития. Операция по устранению атрезии пищевода, когда нарушено формирование кишечной трубки и системы дыхания, заняла около 3-х часов.