Российские регионы получат уровень цифровизации медицины, как в Москве

Разработчики нашли подход к цифровизации медицины в российских регионах

05 марта 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Игорь Башков рассказал о синергии, как способе улучшить медицинские процессы в регионах Фото: Антон Григорьев © URA.RU Основной тренд в регионах России в 2024 году — развитие уровня информационных процессов в медицине до московских стандартов (mos.ru). В этом поможет применяемый разработчиками интеграционный подход, который позволяет оперировать большим количеством разнообразных медицинских данных. Директор компании «Нетрика Медицина» Игорь Башков рассказал об успехах цифровизации российской медицины в регионах собкору URA.RU в ходе пресс-конференции ассоциации «Руссофт» 5 марта. «Сейчас мы реализуем проекты по цифровизации здравоохранения в 18 регионах страны с совокупным населением более 36 млн человек. Внедрение новых полезных сервисов для пациентов, врачей, организаторов здравоохранения помогает регионам нашего присутствия быть среди лидеров цифровой трансформации», — рассказал Игорь Башков. По мнению эксперта, ключевой фактор успеха — интеграционный подход, когда заказчик может выбирать лучшие решения под каждую конкретную задачу, а компания интегрирует их в региональный единый цифровой контур здравоохранения. Важно, что этот подход открывает доступ к государственным контрактам в сфере для ИТ-компаний любого масштаба. Собеседник агентства рассказал, что сейчас в России появились такие же передовые функции и технологии, какие сейчас реализованы в Москве. «Наше решение, наша цифровая платформа позволяет как раз сформировать единый контур, потому что в медицинских организациях много разных систем и данных. Задача разработчиков — объединить в своих системах 100% данных о пациентах, таким образом, чтобы они могли быть эффективно использованы», — рассказал руководитель «Нетрика Медицина». Ранее URA.RU сообщали, что будущее развитие информационных технологий будет опираться на искусственный интеллект. Благодаря ему существовавшая ранее форма капитализма перестанет существовать, а главную роль будут играть макрорегионы с большим количеством населения. Страны БРИКС и ЕАЭС могут разработать единые информационные платформы, которые выведут международные отношения на новый уровень. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основной тренд в регионах России в 2024 году — развитие уровня информационных процессов в медицине до московских стандартов (mos.ru). В этом поможет применяемый разработчиками интеграционный подход, который позволяет оперировать большим количеством разнообразных медицинских данных. Директор компании «Нетрика Медицина» Игорь Башков рассказал об успехах цифровизации российской медицины в регионах собкору URA.RU в ходе пресс-конференции ассоциации «Руссофт» 5 марта. «Сейчас мы реализуем проекты по цифровизации здравоохранения в 18 регионах страны с совокупным населением более 36 млн человек. Внедрение новых полезных сервисов для пациентов, врачей, организаторов здравоохранения помогает регионам нашего присутствия быть среди лидеров цифровой трансформации», — рассказал Игорь Башков. По мнению эксперта, ключевой фактор успеха — интеграционный подход, когда заказчик может выбирать лучшие решения под каждую конкретную задачу, а компания интегрирует их в региональный единый цифровой контур здравоохранения. Важно, что этот подход открывает доступ к государственным контрактам в сфере для ИТ-компаний любого масштаба. Собеседник агентства рассказал, что сейчас в России появились такие же передовые функции и технологии, какие сейчас реализованы в Москве. «Наше решение, наша цифровая платформа позволяет как раз сформировать единый контур, потому что в медицинских организациях много разных систем и данных. Задача разработчиков — объединить в своих системах 100% данных о пациентах, таким образом, чтобы они могли быть эффективно использованы», — рассказал руководитель «Нетрика Медицина». Ранее URA.RU сообщали, что будущее развитие информационных технологий будет опираться на искусственный интеллект. Благодаря ему существовавшая ранее форма капитализма перестанет существовать, а главную роль будут играть макрорегионы с большим количеством населения. Страны БРИКС и ЕАЭС могут разработать единые информационные платформы, которые выведут международные отношения на новый уровень.