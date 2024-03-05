Бандиты получили от 7 до 11 лет тюрьмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловский областной суд вынес приговор банде, занимавшейся похищением людей и вымогательством денег. В составе екатеринбургской группировки были пять мужчин, среди них — росгвардеец. На оглашении присутствовал корреспондент URA.RU.

На скамье подсудимых — 28-летний Ренат Ниязов (следствие считает его организатором банды), Семен Шолев (23 года), Глеб Белых (22 года), Константин Марков (22 года) и Глеб Васильев (до ареста работал в Росгвардии. Мужчине 26 лет). В совокупности от ролей они получили следующие наказания:

Шолев — 9,6 лет строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей (его мама во время оглашения разрыдалась и выбежала из зала);

Белых — девять лет строгого режима со штрафом в 100 тысяч;

Ниязов — 11 лет строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей;

Васильев — восемь лет строгого режима со штрафом в 150 тысяч рублей;

Марков — 7,6 лет со штрафом в 50 тысяч рублей.

В суд пришли близкие подсудимых. Васильев находился в отдельном «аквариуме» от других осужденных.

Преступления мужчины совершали в нескольких районах Екатеринбурга. Их задержали 10 ноября 2022 года. На заседаниях они отрицали, что действовали по сговору. Ранее никто из них судим не был.

Одной из жертв банды стал студент из Ижевска Артем Степаненко, который приехал в столицу Урала, чтобы заработать 50 тысяч рублей. Предложение о работе он нашел в Telegram. По его словам, автор объявления просил перевезти сумку с полумиллионом рублей из одного места в другое. При получении сумки парня остановили члены банды, представились полицейскими и скрутили. Его стали обвинять в хищении, требуя вернуть деньги. Студент смог связаться с мамой, та вызвала наряд полиции, который и задержал группировку.

На приговор пришли родственники осужденных — поддержать их Фото: Сергей Бодров