В Сургуте неизвестные избили 13-летнего подростка

05 марта 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Драка произошла на оживленной улице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте толпа неизвестных избила 13-летнего подростка. Информация об этом была опубликована в telegram-канале «К-Информ». «Примерно 9 человек пинали ногами мальчишку лет 13-14. Он лежал в сугробе и закрывал лицо руками. Никто, абсолютно никто не остановился. Хотя это проходило на тротуаре», — указано в посте. В итоге кто-то из прохожих обратил внимание на происходящее и остановил драку. При этом уходящие пообещали пострадавшему продолжение. В полиции Сургута подтвердили информацию о случившемся. Устанавливаются детали, сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске четыре девушки устроили драку с водителем на дороге. По словам очевидца, они были пьяны.

В Сургуте толпа неизвестных избила 13-летнего подростка. Информация об этом была опубликована в telegram-канале «К-Информ». «Примерно 9 человек пинали ногами мальчишку лет 13-14. Он лежал в сугробе и закрывал лицо руками. Никто, абсолютно никто не остановился. Хотя это проходило на тротуаре», — указано в посте. В итоге кто-то из прохожих обратил внимание на происходящее и остановил драку. При этом уходящие пообещали пострадавшему продолжение. В полиции Сургута подтвердили информацию о случившемся. Устанавливаются детали, сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске четыре девушки устроили драку с водителем на дороге. По словам очевидца, они были пьяны.