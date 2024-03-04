В Сургуте неизвестные избили 13-летнего подростка

В Сургуте толпа неизвестных избила 13-летнего подростка. Информация об этом была опубликована в telegram-канале «К-Информ».
«Примерно 9 человек пинали ногами мальчишку лет 13-14. Он лежал в сугробе и закрывал лицо руками. Никто, абсолютно никто не остановился. Хотя это проходило на тротуаре», — указано в посте.
В итоге кто-то из прохожих обратил внимание на происходящее и остановил драку. При этом уходящие пообещали пострадавшему продолжение. В полиции Сургута подтвердили информацию о случившемся. Устанавливаются детали, сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске четыре девушки устроили драку с водителем на дороге. По словам очевидца, они были пьяны.
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