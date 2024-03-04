04 марта 2024

В Сургуте неизвестные избили 13-летнего подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка произошла на оживленной улице Фото:

В Сургуте толпа неизвестных избила 13-летнего подростка. Информация об этом была опубликована в telegram-канале «К-Информ».

«Примерно 9 человек пинали ногами мальчишку лет 13-14. Он лежал в сугробе и закрывал лицо руками. Никто, абсолютно никто не остановился. Хотя это проходило на тротуаре», — указано в посте.

В итоге кто-то из прохожих обратил внимание на происходящее и остановил драку. При этом уходящие пообещали пострадавшему продолжение. В полиции Сургута подтвердили информацию о случившемся. Устанавливаются детали, сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске четыре девушки устроили драку с водителем на дороге. По словам очевидца, они были пьяны.

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В Сургуте толпа неизвестных избила 13-летнего подростка. Информация об этом была опубликована в telegram-канале «К-Информ». «Примерно 9 человек пинали ногами мальчишку лет 13-14. Он лежал в сугробе и закрывал лицо руками. Никто, абсолютно никто не остановился. Хотя это проходило на тротуаре», — указано в посте. В итоге кто-то из прохожих обратил внимание на происходящее и остановил драку. При этом уходящие пообещали пострадавшему продолжение. В полиции Сургута подтвердили информацию о случившемся. Устанавливаются детали, сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске четыре девушки устроили драку с водителем на дороге. По словам очевидца, они были пьяны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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