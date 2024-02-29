В ХМАО четыре девушки устроили драку с водителем на дороге. Видео

01 марта 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Полиция начала поиск участников потасовки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) четыре девушки устроили драку с водителем, пока машина стояла на светофоре. Неизвестно, что стало причиной конфликта, но сначала югорчанки начали пинать машину, а когда появился водитель, то набросились на него. «По словам очевидца, они были пьяны. Одна из дам была так недовольна чем-то, что несколько раз пыталась ударить мужчину, но каждый раз падала на землю. Разнять их пришел другой водитель», — сказано в tg-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». В городской полиции сообщили, что после появления видео инцидента в социальных сетях началась проверка. Устанавливаются участники конфликта. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО толпа мужчин избила прохожего. Видеозапись инцидента опубликована в сообществе «ЧП Сургут». В полиции же сообщили, что к ним никто не обращался.

В Нижневартовске (ХМАО) четыре девушки устроили драку с водителем, пока машина стояла на светофоре. Неизвестно, что стало причиной конфликта, но сначала югорчанки начали пинать машину, а когда появился водитель, то набросились на него. «По словам очевидца, они были пьяны. Одна из дам была так недовольна чем-то, что несколько раз пыталась ударить мужчину, но каждый раз падала на землю. Разнять их пришел другой водитель», — сказано в tg-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». В городской полиции сообщили, что после появления видео инцидента в социальных сетях началась проверка. Устанавливаются участники конфликта. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО толпа мужчин избила прохожего. Видеозапись инцидента опубликована в сообществе «ЧП Сургут». В полиции же сообщили, что к ним никто не обращался.