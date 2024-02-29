29 февраля 2024

В ХМАО четыре девушки устроили драку с водителем на дороге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция и ДПС. Тюмень, машина дпс, автомобиль дпс, полиция, дпс, машины дпс
Полиция начала поиск участников потасовки Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) четыре девушки устроили драку с водителем, пока машина стояла на светофоре. Неизвестно, что стало причиной конфликта, но сначала югорчанки начали пинать машину, а когда появился водитель, то набросились на него.

«По словам очевидца, они были пьяны. Одна из дам была так недовольна чем-то, что несколько раз пыталась ударить мужчину, но каждый раз падала на землю. Разнять их пришел другой водитель», — сказано в tg-канале «Ханты, деньги, нефтевышки».

В городской полиции сообщили, что после появления видео инцидента в социальных сетях началась проверка. Устанавливаются участники конфликта.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО толпа мужчин избила прохожего. Видеозапись инцидента опубликована в сообществе «ЧП Сургут». В полиции же сообщили, что к ним никто не обращался.

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В Нижневартовске (ХМАО) четыре девушки устроили драку с водителем, пока машина стояла на светофоре. Неизвестно, что стало причиной конфликта, но сначала югорчанки начали пинать машину, а когда появился водитель, то набросились на него. «По словам очевидца, они были пьяны. Одна из дам была так недовольна чем-то, что несколько раз пыталась ударить мужчину, но каждый раз падала на землю. Разнять их пришел другой водитель», — сказано в tg-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». В городской полиции сообщили, что после появления видео инцидента в социальных сетях началась проверка. Устанавливаются участники конфликта. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО толпа мужчин избила прохожего. Видеозапись инцидента опубликована в сообществе «ЧП Сургут». В полиции же сообщили, что к ним никто не обращался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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