В челябинской школе из-за протечки кровли обрушилась штукатурка. Фото

05 марта 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Затопленный класс закрыли для ремонта Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинске из-за протечки кровли образовались лужи и обрушилась часть штукатурки в одном из классов школы №68. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации Челябинска. «Прорыв кровли произошел из-за неблагоприятных погодных условий, резких перепадов температуры, образования ледяной корки на крыше, что привело к деформации кровли. По устранению протечек проводится текущая работа. Учебный процесс в данном кабинете не проводится», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэриии Челябинска со ссылкой на информацию директора школы. В пресс-службе добавили, что по данным директора образовательного учреждения, в ближайшее время в кабинетах будет проведен краткосрочный ремонт. Ближайшим летом запланирован капитальный ремонт. Об обрушении штукатурки и лужах на полу школьных помещений сообщили URA.RU читатели. Со слов родителей учащихся, в таком состоянии школа находится уже несколько месяцев. Из-за протечки кровли в классе обрушилась штукатурка Читатель URA.RU В школе сообщили, что класс закрыт для занятий Читатель URA.RU

В Челябинске из-за протечки кровли образовались лужи и обрушилась часть штукатурки в одном из классов школы №68. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации Челябинска. «Прорыв кровли произошел из-за неблагоприятных погодных условий, резких перепадов температуры, образования ледяной корки на крыше, что привело к деформации кровли. По устранению протечек проводится текущая работа. Учебный процесс в данном кабинете не проводится», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэриии Челябинска со ссылкой на информацию директора школы. В пресс-службе добавили, что по данным директора образовательного учреждения, в ближайшее время в кабинетах будет проведен краткосрочный ремонт. Ближайшим летом запланирован капитальный ремонт. Об обрушении штукатурки и лужах на полу школьных помещений сообщили URA.RU читатели. Со слов родителей учащихся, в таком состоянии школа находится уже несколько месяцев.