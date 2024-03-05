В Челябинске из-за протечки кровли образовались лужи и обрушилась часть штукатурки в одном из классов школы №68. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации Челябинска.
«Прорыв кровли произошел из-за неблагоприятных погодных условий, резких перепадов температуры, образования ледяной корки на крыше, что привело к деформации кровли. По устранению протечек проводится текущая работа. Учебный процесс в данном кабинете не проводится», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэриии Челябинска со ссылкой на информацию директора школы.
В пресс-службе добавили, что по данным директора образовательного учреждения, в ближайшее время в кабинетах будет проведен краткосрочный ремонт. Ближайшим летом запланирован капитальный ремонт.
Об обрушении штукатурки и лужах на полу школьных помещений сообщили URA.RU читатели. Со слов родителей учащихся, в таком состоянии школа находится уже несколько месяцев.
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