В челябинской школе из-за протечки кровли обрушилась штукатурка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Утро. Физкультура на набережной. обвалившийся потолок. администрация. Екатеринбург, потолок рухнул, обвалилась штукатурка, ветхое здание, жкх, ремонт
Затопленный класс закрыли для ремонта Фото:

В Челябинске из-за протечки кровли образовались лужи и обрушилась часть штукатурки в одном из классов школы №68. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Прорыв кровли произошел из-за неблагоприятных погодных условий, резких перепадов температуры, образования ледяной корки на крыше, что привело к деформации кровли. По устранению протечек проводится текущая работа. Учебный процесс в данном кабинете не проводится», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэриии Челябинска со ссылкой на информацию директора школы.

В пресс-службе добавили, что по данным директора образовательного учреждения, в ближайшее время в кабинетах будет проведен краткосрочный ремонт. Ближайшим летом запланирован капитальный ремонт.

Об обрушении штукатурки и лужах на полу школьных помещений сообщили URA.RU читатели. Со слов родителей учащихся, в таком состоянии школа находится уже несколько месяцев.

Из-за протечки кровли в классе обрушилась штукатурка
Из-за протечки кровли в классе обрушилась штукатурка
В школе сообщили, что класс закрыт для занятий
В школе сообщили, что класс закрыт для занятий

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В Челябинске из-за протечки кровли образовались лужи и обрушилась часть штукатурки в одном из классов школы №68. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации Челябинска. «Прорыв кровли произошел из-за неблагоприятных погодных условий, резких перепадов температуры, образования ледяной корки на крыше, что привело к деформации кровли. По устранению протечек проводится текущая работа. Учебный процесс в данном кабинете не проводится», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэриии Челябинска со ссылкой на информацию директора школы. В пресс-службе добавили, что по данным директора образовательного учреждения, в ближайшее время в кабинетах будет проведен краткосрочный ремонт. Ближайшим летом запланирован капитальный ремонт. Об обрушении штукатурки и лужах на полу школьных помещений сообщили URA.RU читатели. Со слов родителей учащихся, в таком состоянии школа находится уже несколько месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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