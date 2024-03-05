Спикер думы Екатеринбурга красиво отступила в опасном конфликте из-за денег

Спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий придумала нетривиальный выход из конфликта вокруг того, кому из депутатов достанется третья — свободная — зарплатная ставка. Она предложила ликвидировать ее, а деньги перенаправить на отдых детей. Решение приняли на заседании 5 марта.
О конфликте URA.RU сообщало еще в начале года. В гордуме получают зарплату только три человека — спикер, ее первый зам и один из депутатов, за кого проголосуют коллеги. Гурарий приписывали, что она продвигает Елену Бондаренко, свои заявки также направили Алексей Мещеряков и Ксения Лещенко (команда депутата Алексея Вихарева), на позднем этапе подключился вице-мэр по строительству и транспорту Рустам Галямов, поддержавший депутата Дмитрия Сергина. Противостояние грозило расколом думы — ведь каждому из депутатов пришлось бы выбрать сторону.
По данным URA.RU, в январе Гурарий предложила мэру Алексею Орлову передать деньги на благотворительность. По слухам, он, не желая участвовать в этой истории (тем более в роли модератора), не поддержал, но и против не высказался.
«Средства, которые высвободятся в силу изменения штатного расписания [думы], предлагается перераспределить при корректировке бюджета и направить на организацию детской оздоровительной кампании, в том числе на возмещение затрат на обеспечение организации отдыха детей проживающих в новых субъектах РФ», — объявила с трибуны Гурарий. По ее данным, оздоровить на эти деньги получится до 150 детей. Никто из депутатов возражать не стал.
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