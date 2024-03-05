Спикер думы Екатеринбурга красиво отступила в опасном конфликте из-за денег

05 марта 2024 в 19:59 Размер текста - 17 +

Анне Гурарий грозили репутационные потери Фото: Илья Московец © URA.RU Спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий придумала нетривиальный выход из конфликта вокруг того, кому из депутатов достанется третья — свободная — зарплатная ставка. Она предложила ликвидировать ее, а деньги перенаправить на отдых детей. Решение приняли на заседании 5 марта. О конфликте URA.RU сообщало еще в начале года. В гордуме получают зарплату только три человека — спикер, ее первый зам и один из депутатов, за кого проголосуют коллеги. Гурарий приписывали, что она продвигает Елену Бондаренко, свои заявки также направили Алексей Мещеряков и Ксения Лещенко (команда депутата Алексея Вихарева), на позднем этапе подключился вице-мэр по строительству и транспорту Рустам Галямов, поддержавший депутата Дмитрия Сергина. Противостояние грозило расколом думы — ведь каждому из депутатов пришлось бы выбрать сторону. Статья по теме Денежный спор в думе Екатеринбурга обострен: в нем новый участник По данным URA.RU, в январе Гурарий предложила мэру Алексею Орлову передать деньги на благотворительность. По слухам, он, не желая участвовать в этой истории (тем более в роли модератора), не поддержал, но и против не высказался. «Средства, которые высвободятся в силу изменения штатного расписания [думы], предлагается перераспределить при корректировке бюджета и направить на организацию детской оздоровительной кампании, в том числе на возмещение затрат на обеспечение организации отдыха детей проживающих в новых субъектах РФ», — объявила с трибуны Гурарий. По ее данным, оздоровить на эти деньги получится до 150 детей. Никто из депутатов возражать не стал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий придумала нетривиальный выход из конфликта вокруг того, кому из депутатов достанется третья — свободная — зарплатная ставка. Она предложила ликвидировать ее, а деньги перенаправить на отдых детей. Решение приняли на заседании 5 марта. О конфликте URA.RU сообщало еще в начале года. В гордуме получают зарплату только три человека — спикер, ее первый зам и один из депутатов, за кого проголосуют коллеги. Гурарий приписывали, что она продвигает Елену Бондаренко, свои заявки также направили Алексей Мещеряков и Ксения Лещенко (команда депутата Алексея Вихарева), на позднем этапе подключился вице-мэр по строительству и транспорту Рустам Галямов, поддержавший депутата Дмитрия Сергина. Противостояние грозило расколом думы — ведь каждому из депутатов пришлось бы выбрать сторону. По данным URA.RU, в январе Гурарий предложила мэру Алексею Орлову передать деньги на благотворительность. По слухам, он, не желая участвовать в этой истории (тем более в роли модератора), не поддержал, но и против не высказался. «Средства, которые высвободятся в силу изменения штатного расписания [думы], предлагается перераспределить при корректировке бюджета и направить на организацию детской оздоровительной кампании, в том числе на возмещение затрат на обеспечение организации отдыха детей проживающих в новых субъектах РФ», — объявила с трибуны Гурарий. По ее данным, оздоровить на эти деньги получится до 150 детей. Никто из депутатов возражать не стал.