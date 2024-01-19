Денежный спор в думе Екатеринбурга обострен: в нем новый участник

Спикер Гурарий (якобы) отказала мэру Орлову, и теперь его зам готовит месть

20 января 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Дмитрия Сергина выдвинули на замену кандидатуре, изначально предложенной Анной Гурарий или администрацией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спор, кому достанется третья зарплата в думе Екатеринбурга может вылиться в серьезный политический конфликт. По данным агентства, мэрия, а точнее отдельные представители окружения главы города Алексея Орлова, предложили оплачивать работу депутата Дмитрия Сергина, в то время как расширяющая субъектность новый спикер думы Анна Гурарий якобы (ведь есть и другая информация) настаивает на изначально выбранном сценарии. А ведь есть еще два претендента. Впереди — важнейший торг за голоса. Зарплату в думе получают только три депутата из 35. Это спикер, его первый зам и один из депутатов, за которого на заседании проголосуют коллеги. Судьба третьей ставки должна была решиться еще к началу декабря. Гурарий или администрация в лице вице-мэра Марины Фадеевой (или они вместе) предложили Елену Бондаренко — помощницу бизнесмена Валерия Савельева (AVS Group). Но свои заявки также подали явно не нуждающиеся в деньгах (около 100-120 тысяч рублей) депутаты Алексей Мещеряков и Ксения Лещенко из команды Алексея Вихарева — председателя думской фракции «Единой России». Почему кандидатура Елены Бондаренко (справа) вызвала отторжение у некоторых коллег, доподлинно не известно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Договориться до Нового года стороны не смогли. Как минимум дважды вопрос снимали с публичного рассмотрения. К концу декабря в мэрии, по словам близкого к ней первого источника URA.RU, якобы решили, что избежать столкновения можно только заменив Бондаренко на кого-то другого. Так появилась фамилия Дмитрия Сергина, утверждает второй источник URA.RU — близкий к руководству думы. Раньше Сергина называли протеже Владимира Тунгусова — экс-вице-мэра, бывшего вице-губернатора, которого губернатор Евгений Куйвашев в 2018 году сделал персоной нон грата свердловской политики. Известно, что Сергин и Тунгусов общаются до сих пор, но сейчас депутата ассоциируют с вице-мэром по строительству и транспорту Рустамом Галямовым. Их взаимодействие началось еще в начале 2022 года, когда Галямов включил Сергина в важнейшую комиссию по правилам землепользования и застройки. Согласной одной из версий, когда весной 2023-го губернатор Евгений Куйвашев исключил Сергина из списка «согласованных» претендентов на выдвижение на выборы от «Единой России» (как раз из-за его «тунгусовского» бэкграунда), Галямов участвовал в том, чтобы фамилия Сергина в список вернулась. По данным URA.RU, официальное заявление от Дмитрия Сергина в думу пока не поступало Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам обоих упомянутых источников URA.RU, Галямов Сергина продвигает и сейчас — чтобы сделать его еще лояльнее. Причем при поддержке Фадеевой (впрочем, она на вопрос агентства, так ли это, пока не ответила). Галямов и Фадеева, хоть и конкурируют за влияние на шефа, дружат. Третий собеседник — вхожий к руководителям и думы, и мэрии — сказал корреспонденту, что, по его данным, после новогодних праздников Орлов озвучил Гурарий фамилию Сергина — как технологичный вариант, предложенный его замами. «Но Гурарий неожиданно дала понять, что будет добиваться назначения на муниципальную ставку именно Бондаренко», — передал источник. Статья по теме Мэр Екатеринбурга вмешался в два конфликта перед Новым годом Удивленный Орлов из уважения к новому спикеру якобы дистанцировался, но при этом не ограничил своих подчиненных в действиях. Галямов, воспринявший отказ Гурарий как личный вызов, уже якобы начал серию консультаций с депутатами — чтобы набрать большинство (18 голосов). На старте работы созыва считалось, что к вице-мэру по принципиальным для него вопросам могут прислушиваться по меньшей мере шесть депутатов, помимо Сергина, — в основном представители застройщиков, зависящих от решений администрации: Владимир Крицкий (ЛСР), Дмитрий Сторожилов («УГМК-Застройщик»), Денис Хаванцев («Первостроитель»), Павел Пустозеров (ГУДСР), Артур Зиганшин («Баден-Баден»), Виктор Сомиков (девелопер Андрей Гавриловский). Один из них уверен, что Галямов попытается воспользоваться некоторой якобы существующей напряженностью между представителями УГМК в думе и Гурарий. В конце прошлого года она выступила против распределения полномочий между своими двумя заместителями, предложенного Ильей Бондаревым — лидером неформальной фракции УГМК. А другой депутат, регулярно общающийся с вице-мэром, отметил, что тот в ближайшее время выйдет и на третью сторону конфликта. Комментарий депутата Алексея Мещерякова корреспонденту может указывать на то, что этого пока не произошло: политик ответил, что команды отзывать свою заявку пока не получал. Это едва ли не первый думский конфликт, в который так погружен Рустам Галямов (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В текущем раскладе исход голосования выглядит непредсказуемым. И назначенная в октябре 2023-го Гурарий, вероятно, уже на старте может потерпеть первое серьезное поражение — причем публичное, прогнозирует источник в думе. Собеседник в окружении Гурарий, знающий ситуацию с ее стороны, выслушав вопрос корреспондента, сказал, что «все, мягко говоря, перевернуто». По его данным, Гурарий на кандидатуре Бондаренко не настаивала и беседы с Орловым на эту тему, соответственно, не имела. Также его удивили слова о портящихся отношениях Гурарий с фракцией УГМК. Сама же Анна Гурарий высказалась о ситуации лаконично и в своем духе: «Решение по ставке принимается депутатами на заседании думы». Дмитрий Сергин, отвечая на вопрос корреспондента, с иронией сказал, что URA.RU узнает новости (якобы) быстрее него. А Галямов сообщение в мессенджере оставил без комментария. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спор, кому достанется третья зарплата в думе Екатеринбурга может вылиться в серьезный политический конфликт. По данным агентства, мэрия, а точнее отдельные представители окружения главы города Алексея Орлова, предложили оплачивать работу депутата Дмитрия Сергина, в то время как расширяющая субъектность новый спикер думы Анна Гурарий якобы (ведь есть и другая информация) настаивает на изначально выбранном сценарии. А ведь есть еще два претендента. Впереди — важнейший торг за голоса. Зарплату в думе получают только три депутата из 35. Это спикер, его первый зам и один из депутатов, за которого на заседании проголосуют коллеги. Судьба третьей ставки должна была решиться еще к началу декабря. Гурарий или администрация в лице вице-мэра Марины Фадеевой (или они вместе) предложили Елену Бондаренко — помощницу бизнесмена Валерия Савельева (AVS Group). Но свои заявки также подали явно не нуждающиеся в деньгах (около 100-120 тысяч рублей) депутаты Алексей Мещеряков и Ксения Лещенко из команды Алексея Вихарева — председателя думской фракции «Единой России». Договориться до Нового года стороны не смогли. Как минимум дважды вопрос снимали с публичного рассмотрения. К концу декабря в мэрии, по словам близкого к ней первого источника URA.RU, якобы решили, что избежать столкновения можно только заменив Бондаренко на кого-то другого. Так появилась фамилия Дмитрия Сергина, утверждает второй источник URA.RU — близкий к руководству думы. Раньше Сергина называли протеже Владимира Тунгусова — экс-вице-мэра, бывшего вице-губернатора, которого губернатор Евгений Куйвашев в 2018 году сделал персоной нон грата свердловской политики. Известно, что Сергин и Тунгусов общаются до сих пор, но сейчас депутата ассоциируют с вице-мэром по строительству и транспорту Рустамом Галямовым. Их взаимодействие началось еще в начале 2022 года, когда Галямов включил Сергина в важнейшую комиссию по правилам землепользования и застройки. Согласной одной из версий, когда весной 2023-го губернатор Евгений Куйвашев исключил Сергина из списка «согласованных» претендентов на выдвижение на выборы от «Единой России» (как раз из-за его «тунгусовского» бэкграунда), Галямов участвовал в том, чтобы фамилия Сергина в список вернулась. По словам обоих упомянутых источников URA.RU, Галямов Сергина продвигает и сейчас — чтобы сделать его еще лояльнее. Причем при поддержке Фадеевой (впрочем, она на вопрос агентства, так ли это, пока не ответила). Галямов и Фадеева, хоть и конкурируют за влияние на шефа, дружат. Третий собеседник — вхожий к руководителям и думы, и мэрии — сказал корреспонденту, что, по его данным, после новогодних праздников Орлов озвучил Гурарий фамилию Сергина — как технологичный вариант, предложенный его замами. «Но Гурарий неожиданно дала понять, что будет добиваться назначения на муниципальную ставку именно Бондаренко», — передал источник. Удивленный Орлов из уважения к новому спикеру якобы дистанцировался, но при этом не ограничил своих подчиненных в действиях. Галямов, воспринявший отказ Гурарий как личный вызов, уже якобы начал серию консультаций с депутатами — чтобы набрать большинство (18 голосов). На старте работы созыва считалось, что к вице-мэру по принципиальным для него вопросам могут прислушиваться по меньшей мере шесть депутатов, помимо Сергина, — в основном представители застройщиков, зависящих от решений администрации: Владимир Крицкий (ЛСР), Дмитрий Сторожилов («УГМК-Застройщик»), Денис Хаванцев («Первостроитель»), Павел Пустозеров (ГУДСР), Артур Зиганшин («Баден-Баден»), Виктор Сомиков (девелопер Андрей Гавриловский). Один из них уверен, что Галямов попытается воспользоваться некоторой якобы существующей напряженностью между представителями УГМК в думе и Гурарий. В конце прошлого года она выступила против распределения полномочий между своими двумя заместителями, предложенного Ильей Бондаревым — лидером неформальной фракции УГМК. А другой депутат, регулярно общающийся с вице-мэром, отметил, что тот в ближайшее время выйдет и на третью сторону конфликта. Комментарий депутата Алексея Мещерякова корреспонденту может указывать на то, что этого пока не произошло: политик ответил, что команды отзывать свою заявку пока не получал. В текущем раскладе исход голосования выглядит непредсказуемым. И назначенная в октябре 2023-го Гурарий, вероятно, уже на старте может потерпеть первое серьезное поражение — причем публичное, прогнозирует источник в думе. Собеседник в окружении Гурарий, знающий ситуацию с ее стороны, выслушав вопрос корреспондента, сказал, что «все, мягко говоря, перевернуто». По его данным, Гурарий на кандидатуре Бондаренко не настаивала и беседы с Орловым на эту тему, соответственно, не имела. Также его удивили слова о портящихся отношениях Гурарий с фракцией УГМК. Сама же Анна Гурарий высказалась о ситуации лаконично и в своем духе: «Решение по ставке принимается депутатами на заседании думы». Дмитрий Сергин, отвечая на вопрос корреспондента, с иронией сказал, что URA.RU узнает новости (якобы) быстрее него. А Галямов сообщение в мессенджере оставил без комментария.