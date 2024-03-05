05 марта 2024

В ЯНАО охотникам напомнили о запрете стрелять по дорожным знакам и ЛЭП

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
За нарушение правил охоты могут лишить оружия (архивное фото) Фото:

С начала года ямальские охотники стали чаще повреждать линии электропередач и дорожные знаки в охотугодьях округа. Об этом URA.RU сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО. Там отметили, что за нарушение правил охоты грозит штраф.

«Охотники используют ЛЭП и дорожные знаки в качестве мишеней для пристрела оружия», — рассказали в департаменте. В службе охраны биоресурсов напомнили, что стрельба по дичи, сидящей на проводах, строго запрещена.

В департаменте напомнили, что за нарушение правил охоты полагается административный штраф. «За нарушение закона полагается административный штраф от 500 до 4000 рублей с конфискацией оружия или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет», — подчеркнули в ведомстве.

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С начала года ямальские охотники стали чаще повреждать линии электропередач и дорожные знаки в охотугодьях округа. Об этом URA.RU сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО. Там отметили, что за нарушение правил охоты грозит штраф. «Охотники используют ЛЭП и дорожные знаки в качестве мишеней для пристрела оружия», — рассказали в департаменте. В службе охраны биоресурсов напомнили, что стрельба по дичи, сидящей на проводах, строго запрещена. В департаменте напомнили, что за нарушение правил охоты полагается административный штраф. «За нарушение закона полагается административный штраф от 500 до 4000 рублей с конфискацией оружия или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет», — подчеркнули в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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