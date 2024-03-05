В ЯНАО охотникам напомнили о запрете стрелять по дорожным знакам и ЛЭП

06 марта 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

За нарушение правил охоты могут лишить оружия (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU С начала года ямальские охотники стали чаще повреждать линии электропередач и дорожные знаки в охотугодьях округа. Об этом URA.RU сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО. Там отметили, что за нарушение правил охоты грозит штраф. «Охотники используют ЛЭП и дорожные знаки в качестве мишеней для пристрела оружия», — рассказали в департаменте. В службе охраны биоресурсов напомнили, что стрельба по дичи, сидящей на проводах, строго запрещена. В департаменте напомнили, что за нарушение правил охоты полагается административный штраф. «За нарушение закона полагается административный штраф от 500 до 4000 рублей с конфискацией оружия или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет», — подчеркнули в ведомстве.

С начала года ямальские охотники стали чаще повреждать линии электропередач и дорожные знаки в охотугодьях округа. Об этом URA.RU сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО. Там отметили, что за нарушение правил охоты грозит штраф. «Охотники используют ЛЭП и дорожные знаки в качестве мишеней для пристрела оружия», — рассказали в департаменте. В службе охраны биоресурсов напомнили, что стрельба по дичи, сидящей на проводах, строго запрещена. В департаменте напомнили, что за нарушение правил охоты полагается административный штраф. «За нарушение закона полагается административный штраф от 500 до 4000 рублей с конфискацией оружия или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет», — подчеркнули в ведомстве.