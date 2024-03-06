ВСУ дважды за день атаковали завод в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дроны. stock, бпла, беспилотник, бла,  дрон,  stock
Губернатор Курской области сообщил о двух атаках БПЛА Фото:

БПЛА Украины дважды за день атаковали Михайловский горно-обогатительный комбинат в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Пострадавших нет, оперативные службы на месте», — говорится в сообщении. Ранее Старовойт предупреждал о ракетной опасности в Железногорске. Он просил граждан укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

Утром один украинский беспилотник уже атаковал склад ГСМ в Курской области. По словам Старовойта, в результате атаки возник пожар, загорелся резервуар с топливом. Пострадавших в результате инцидента не было, пишет «Национальная служба новостей».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
БПЛА Украины дважды за день атаковали Михайловский горно-обогатительный комбинат в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Пострадавших нет, оперативные службы на месте», — говорится в сообщении. Ранее Старовойт предупреждал о ракетной опасности в Железногорске. Он просил граждан укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Утром один украинский беспилотник уже атаковал склад ГСМ в Курской области. По словам Старовойта, в результате атаки возник пожар, загорелся резервуар с топливом. Пострадавших в результате инцидента не было, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...