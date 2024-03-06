ВСУ дважды за день атаковали завод в Курской области

06 марта 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Губернатор Курской области сообщил о двух атаках БПЛА Фото: Министерство обороны Великобритании БПЛА Украины дважды за день атаковали Михайловский горно-обогатительный комбинат в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Пострадавших нет, оперативные службы на месте», — говорится в сообщении. Ранее Старовойт предупреждал о ракетной опасности в Железногорске. Он просил граждан укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Утром один украинский беспилотник уже атаковал склад ГСМ в Курской области. По словам Старовойта, в результате атаки возник пожар, загорелся резервуар с топливом. Пострадавших в результате инцидента не было, пишет «Национальная служба новостей».

БПЛА Украины дважды за день атаковали Михайловский горно-обогатительный комбинат в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Пострадавших нет, оперативные службы на месте», — говорится в сообщении. Ранее Старовойт предупреждал о ракетной опасности в Железногорске. Он просил граждан укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Утром один украинский беспилотник уже атаковал склад ГСМ в Курской области. По словам Старовойта, в результате атаки возник пожар, загорелся резервуар с топливом. Пострадавших в результате инцидента не было, пишет «Национальная служба новостей».