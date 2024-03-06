За счет сериала «Слово пацана» челябинцы стали чаще смотреть кино

06 марта 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Трафик на стриминговых сервисах вырос на 6% за год Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области за 2023 год на 6% вырос спрос на онлайн-кинотеатры. Максимальный рост трафика зафиксирован после премьеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Мегафон». «Общий интернет-трафик видеосервисов в 2023 году вырос на 6% в сравнении с 2022. Рост трафика на START и Wink, где показали сериал „Слово пацана. Кровь на асфальте“ в ноябре составил 10% в сравнении с предыдущим месяцем и 78% в декабре», — сообщила URA.RU компания. Основную часть аудитории видеосервисов составляют челябинцы 25-35 лет — 55%. Вторыми в рейтинге стали жители в возрасте 17-25 лет (22%), третьими — 35-45 лет (21%). Чаще всего стриминговыми площадками в Челябинской области пользуются мужчины — около 63% от всей аудитории. В среднем пользователи по всей России ежемесячно тратят почти 19 часов на просмотр фильмов и сериалов. Сериал «Слово Пацана» стал лидером просмотров среди челябинцев в январе 2024 года. Второе место в рейтинге заняла кинолента «Трудные подростки».

В Челябинской области за 2023 год на 6% вырос спрос на онлайн-кинотеатры. Максимальный рост трафика зафиксирован после премьеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Мегафон». «Общий интернет-трафик видеосервисов в 2023 году вырос на 6% в сравнении с 2022. Рост трафика на START и Wink, где показали сериал „Слово пацана. Кровь на асфальте“ в ноябре составил 10% в сравнении с предыдущим месяцем и 78% в декабре», — сообщила URA.RU компания. Основную часть аудитории видеосервисов составляют челябинцы 25-35 лет — 55%. Вторыми в рейтинге стали жители в возрасте 17-25 лет (22%), третьими — 35-45 лет (21%). Чаще всего стриминговыми площадками в Челябинской области пользуются мужчины — около 63% от всей аудитории. В среднем пользователи по всей России ежемесячно тратят почти 19 часов на просмотр фильмов и сериалов. Сериал «Слово Пацана» стал лидером просмотров среди челябинцев в январе 2024 года. Второе место в рейтинге заняла кинолента «Трудные подростки».